Co zrobić z choinką

Żywe choinki można zasadzić w lesie.

Podobnie jak przed rokiem pracownicy Lasów Miejskich-Warszawa dyżurować będą w dwóch terminach. W sobotę, 13 stycznia, będą obecni w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, przy ul. Rydzowej 1 (w Lesie Kabackim) oraz w starej leśniczówce przy ul. Papirusów 1/3 (przy wjeździe do Lasu Młocińskiego, vis-à-vis polany).

W kolejną sobotę, 20 stycznia, „choinkowa" zbiórka prowadzona będzie w głównej siedzibie warszawskich leśników, tj. przy ul. Korkowej 170A w Wawrze.

W obu przypadkach leśnicy dyżurować będą w godz. 10.00-14.00.

Zebrane drzewka zostaną zasadzone, gdy tylko pogoda na to pozwoli. Ważny wpływ na przeżycie drzewek ma ich kondycja. Znaczenie ma tu m.in. temperatura w której przebywały. Dobrze, aby miały szanse zarówno „zaaklimatyzować się" do warunków domowych, jak i przy ich oddawaniu do sytuacji zewnętrznej. Istotny jest również stan korzeni – drzewka, które zostały wyhodowane w doniczkach mają dużo większą możliwość adaptacji do warunków leśnych.

Co z drzewkami ciętymi? Choinki cięte warszawiacy mogą zostawić w przydomowych i osiedlowych altankach śmietnikowych, z których będą zabrane w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych.

zw.com.pl