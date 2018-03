Paluch się zmieni

Powstanie nowy oddział geriatryczny, zagospodarowany zostanie także terenów zieleni obok schroniska dla zwierząt.

Planowana jest budowa oddziału geriatrycznego, który zapewniłby stały nadzór lekarski i indywidualną opiekę nad czworonogami w podeszłym wieku. Przedsięwzięcie to wymaga wyburzenia istniejącego obiektu i wybudowania nowego.

– Projekt będzie realizowany etapami, ale wszystkie prace będą się zazębiały i trwały równolegle. Dzięki temu komfort pobytu najstarszych czworonogów w schronisku już niebawem ulegnie znaczącej poprawie – powiedział Paweł Lisicki, zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Obiekt geriatrii jest niezbędny, ponieważ do schroniska trafia coraz więcej zwierząt starszych, zaniedbanych i chorych. W tej chwili na oddziale geriatrii przebywa 45 psów w wieku powyżej 10 lat. Aktualnie, oddział geriatryczny zlokalizowany jest w obiekcie, który powstał blisko 20 lat temu i spełniał wówczas funkcję szpitala dla zwierząt.

Koszt budowy nowego oddziału geriatrycznego szacujemy na 2,5 mln zł.

W planach jest też zagospodarowanie terenów zieleni o powierzchni 2 ha, sąsiadującego ze schroniskiem. Koncepcja zagospodarowania otoczenia zieleni zakłada przebudowę psich wybiegów, wprowadzenie otwartych przestrzeni, muraw do biegania, pól ziemnych do kopania oraz zbiorników i urządzeń wodnych do zabaw, a także wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Planowane jest również usprawnienie komunikacji wewnątrz całego obiektu, zaaranżowanie kącików adopcyjnych.

zw.com.pl