Warszawa bardziej zielona

W ciągu najbliższych dni zostanie zasadzonych ponad 200 nowych drzew, a na jesień kolejne sześć tysięcy.

Sadzone mają być takie gatunki, jak lipy, brzozy, klony polne czy dęby. To dorodne, duże drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie pnia od 16 do 18 cm i wysokości dochodzącej do nawet siedmiu metrów. Przygotowywane były przez lata w europejskich szkółkach, w specjalnych uprawach. Dzięki temu są przystosowane do przyjęcia się w trudnych warunkach miejskich. Drzewa te można dosadzać bez względu na porę roku.

Jeden z nowych klonów, które zostaną posadzone w Warszawie, ma w obwodzie pnia aż 40 cm. Najwięcej drzew pojawi się w tym sezonie w Śródmieściu, na Bielanach i Woli.

– Następny krok to jesienne sadzenie sześciu tysięcy drzew. Okres od października do połowy grudnia jest najlepszą porą na przyjęcie się drzew. Mamy wtedy umiarkowaną temperaturę i jeszcze niezmrożoną ziemię – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Obecnie jesteśmy w trakcie zamykania ustaleń przetargowych i w najbliższych tygodniach będziemy zbierać oferty od firm. Zależy nam, aby warszawiacy mogli w pełni korzystać z zielonych terenów stolicy. Ochrona roślinności i nowe drzewa to nie tylko czystsze powietrze, ale także większa bioróżnorodność, zmniejszony hałas, osłona przed wiatrem i słońcem, a także piękna przestrzeń wokół nas.

W zeszłym roku, w Warszawie zasadzonych zostało ponad 24 tysiące drzew. Niemal jedna czwarta z nich pojawiła się przy głównych ulicach, inne w lasach i nad Wisłą. Ich rosnąca liczba sprawia, że miasto staje się przyjemniejsze do życia. W latach 2007-2017 w stolicy posadzono 296 325 drzew.

zw.com.pl