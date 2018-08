"Ochota na kota" już jest

Kilkanaście kotów zamieszkało w punkcie adopcyjno-informacyjnym schroniska „Na Paluchu”.

na Ochocie otworzono otwieramy filię "Palucha". Dwa pokoje zostały wyposażone w drapaki, kryjówki, półeczki i inne akcesoria. Dzięki temu zwierzęta czekające na swój docelowy dom, przebywają w komfortowych warunkach.

W filii wyświetlane będą także zdjęcia pupili przebywających na Paluchu. Ponadto już wkrótce relacje z „Ochoty na kota" pojawią się w Internecie - transmitowane na żywo, na specjalnej stronie Ochoty na kota.

Warszawiacy, którzy są zainteresowani adopcją, mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników lokalu. Otrzymają od nich informacje na temat właściwej opieki. Oprócz tego, osoby chętne do udzielenia pomocy czworonogom, dostaną wskazówki na temat form wolontariatu i darowizn. W placówce będą odbywały się także warsztaty dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi dowiedzą się, jak dbać o domowych pupili, a także zapobiegać bezdomności zwierząt.

Obecnie w stołecznym schronisku przebywa ok. 150 kotów i ok. 700 psów. W lokalu „Ochota na kota" zamieszka tylko część kocich pupili. Będą to zwierzęta zdrowe oraz niewymagające hospitalizacji. Muszą też lubić towarzystwo innych czworonogów. Celem miejskiego projektu jest skrócenie pobytu zwierzęcia w schronisku i zachęcenie warszawiaków do zaadoptowania pupila.

zw.com.pl