Zieleń zamiast reklam

Na ulicach stanęły przezroczyste słupy reklamowe, w których są trawy, bluszcze, paprocie i ozdobne mchy. Znajdują się przy ul. Marszałkowskiej i pl. Trzech Krzyży.

Wielkie słoje z roślinami można oglądać w centrum miasta, w kilkumetrowych słupach reklamowych. Dzika kompozycja pnączy przy metrze Świętokrzyska składa się z paproci, bluszczy, a także liści mniej znanego pióropusznika strusiego i turzycy oszimskiej. W środku widnieje napis „Z tęsknoty za latem...".

Słój u zbiegu ul. Marszałkowskiej i ul. Zoli zdominowały barwy jesieni. Ognik szkarłatny ma kolorowe owoce oraz pół zimozielone liście, opadające dopiero po silnych mrozach. Turzyca włosowa to trawa, o ciekawym pokroju, rudej barwie, która wpasowuje się z czerwonymi i żółtymi owocami ognika.

Plac Trzech Krzyży zdobi przygaszona zieleń traw oraz pudrowy róż rozchodnika karpackiego. Minimalistyczne kompozycje roślinne uzupełniają proste, drewniane donice.

Projekt dla m.st. Warszawy przygotowała firma Warexpo sp. z o.o. Ogrody będą zdobiły stołeczne ulice do połowy grudnia.

Tej jesieni stolica wzbogaci się o nowe 6 000 drzew. Parki, skwery i arterie zazielenią się we wszystkich dzielnicach stolicy. Nasadzenia rozpoczęły się w połowie października i potrwają do końca listopada. W zazielenianie stolicy włączą się również mieszkańcy, którzy wspólnie z warszawskimi ogrodnikami zasadzą około 600 drzew. Wyselekcjonowane drzewa są przystosowane do trudnych warunków miejskich. Przy pniach zamontowane zostaną nawadniające worki.

W lipcu tego roku przybyło ponad 200 nowych, przyulicznych sadzonek, a od 2007 r. do pierwszej połowy 2018 roku przy ulicach, w miejskich lasach, parkach, skwerach i nad Wisłą posadzono ponad 300 000 drzew.

zw.com.pl