Miejskie budki dla ptaków

W Śródmieściu zawiśnie 250 budek lęgowych dla jerzyków i wróbli.

Nowe domki dla ptaków to realizacja tegorocznego projektu budżetu partycypacyjnego „Chronimy jerzyki i wróble w Śródmieściu - skrzynki lęgowe". Białe, sosnowe skrzynki zawisną na 27 budynkach w centrum Warszawy. Lokalizacje zostały wybrane przez specjalistów na podstawie przeprowadzonych badań ornitologicznych. Ich montaż zacznie się w najbliższych dniach.

Do połowy grudnia zawiśnie łącznie 250 sztuk. Ptaki, zjadając owady, chronią ludzi przed komarami, meszkami i szkodnikami roślin. Pojedynczy jerzyk może schwytać dziennie około 20 000 latających owadów, a w ciągu sezonu lęgowego zjada ich około 2,5 miliona. Gatunek ten jest jednym ze sztandarowych miejskich ptaków – przez całe lato można obserwować go w pobliżu jego gniazd w budynkach i podczas żerowania wysoko na niebie. Mieszkańcy często mylą go z jaskółką.

Zarówno ptaki jak i nietoperze są w Warszawie objęte ochroną. Zagrażają im jednak remonty budynków, niszczące ich siedliska. Odpowiednie budki dla ptaków zapewniają schronienie i umożliwiają przetrwanie wielu gatunkom.

W tym roku warszawiacy korzystają z bezpłatnych prelekcji, na których poznają sposoby dbania o skrzydlate zwierzęta zamieszkujące budynki i zielone tereny stolicy. Cykl specjalistycznych szkoleń organizuje Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w Warszawie. Uczestnicy dwugodzinnych lekcji poznają różne gatunki ptaków i nietoperzy, dowiadują się jak prawidłowo zaplanować prace remontowe budynków oraz jakie prawo obowiązuje w nadzorze przyrodniczym. Dodatkowo na warsztatach przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, wykonawcy i urzędnicy mogą zgłębić swoją wiedzę na temat warunków przycinania drzew, koszenia trawników czy stosowania pestycydów.

Zajęcia odbywają się m.in. w bibliotekach, urzędach dzielnic i szkołach. Projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt" współfinansuje m.st. Warszawa.

zw.com.pl