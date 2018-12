Segregowanie śmieci po nowemu

Od nowego roku stopniowo będą wprowadzane nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów.

Od 1 stycznia wchodzi w życiu system 5-frakcyjny. Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie będą wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach będą pojawiać się sukcesywnie. Pierwsze pojawią się w grudniu. Dopóki w altanach będą trzy pojemniki, mieszkańcy będą segregować według starego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni, jego wprowadzenie będzie monitorowane.

Dlatego właśnie rusza kampania, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada jak należy to robić właściwie.

- Każdy z nas stanął przed dylematem, jak poprawnie segregować odpady. Często nie wiemy, do którego pojemnika powinniśmy wyrzucić konkretne śmieci. Do jakiej grupy je zaliczyć. Mamy nadzieję, że nasza kampania, która będzie trwała do końca marca, pomoże warszawiankom i warszawiakom i ułatwi im rozróżnianie poszczególnych frakcji – mówi Robert Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta.

Na plakacie znajduje się adres strony www.czysta.um.warszawa.pl, gdzie warszawianki i warszawiacy znajdą informacje dotyczące zagadnień z obszaru czystości stolicy i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kolejnymi elementami widocznym na plakacie jest numer Miejskiego Systemu Kontaktu Warszawa 19115, pod którym można zgłaszać różne niepokojące mieszkańców zagadnienia, jak i otrzymywać informacje.

Kampania pojawi się w outdoorze i prasie lokalnej, będzie także wykorzystywana w komunikacji na profilach społecznościowych miasta. Warszawiacy zobaczą ją również na monitorach w komunikacji miejskiej i Galerii Multimedialnej na stacji Świętokrzyska.

Od 1 stycznia 2019 r. mieszkańcy segregują odpady do pięciu pojemników - jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregują według dotychczasowego systemu: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy), odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji), dodatkowo - odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Nowe kolory worków

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. do zbierania papieru – kolor niebieski, napis "papier"; do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne"; dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „szkło"; dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „bio"; dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko"; dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone"; dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady zmieszane"; do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „Odpady wielkogabarytowe".

zw.com.pl