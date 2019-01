Choinka może wrócić do lasu

Warszawiacy mogą oddać poświąteczne drzewka w doniczkach do ponownego zasadzenia.

W najbliższe soboty, 12 i 19 stycznia, Lasy Miejskie organizują kolejną zbiórkę choinek. Leśnicy będą przyjmować rośliny przy ul. Rydzowej 1a i ul. Korkowej 170a.

Szanse na przyjęcie się posadzonych drzewek zależą od ich kondycji, stanu korzeni i tego, jak długo choinki przebywały w ciepłym pomieszczeniu. Iglaki wyhodowane bezpośrednio w doniczkach mają dużą szansę zaadoptowania się do leśnych warunków.

Jednocześnie trwa zbiórka poświątecznych choinek w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u. Mieszkańcy mogą oddać drzewko do recyklingu przy ul. Zawodzie 1 i ul. Płytowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 –20.00 oraz w soboty od godz. 9.00 do 20.00. Wszystkie naturalne drzewka, pozbawione dekoracji i stojaków zostaną przemienione w ekologiczne paliwo.

Wysokoenergetyczna zielona energia wykorzystywana do ogrzewania domów bądź produkcji prądu, bez zanieczyszczania powietrza.

