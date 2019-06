Pszczoły i motyle zapraszają do galerii

Centra handlowe są coraz bardziej eko. Mało kto przychodzi tam już tylko na zakupy. Niektórzy chcą nakarmić pszczołę lub napoić motyla.

źródło: materiały prasowe Galeria Solna w Inowrocławiu – w ulach mieszka ponad 150 tysięcy pszczół źródło: materiały prasowe Pszczoły mieszkają też na dachu gdańskiej Galerii Madison +zobacz więcej

Ogród sensoryczny, pasieka z ulami na ponad 150 tys. pszczół, budki lęgowe dla ptaków i poidła dla motyli. Joga i gimnastyka dla seniorów. A dla pracowników – grządki i uprawa ziół. Galeria Solna w Inowrocławiu jako pierwsze centrum handlowe w regionie kujawsko-pomorskim tworzy taką ekostrefę. Pszczoły zamieszkały też na dachu Galerii Madison w Gdańsku.

Panele i woda

Ekologicznymi rozwiązaniami, jak mówi Anna Roguska, starszy konsultant w dziale doradztwa i wynajmu powierzchni handlowych w firmie Savills, mogą się też pochwalić m.in. Galeria Łomianki, Galeria Bronowice w Krakowie, Centra Handlowe: Auchan Gdańsk i Auchan Hetmańska w Białymstoku, Galeria Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim, centra M1 i obiekty firmy Neinver.

– Do prestiżowego grona obiektów posiadających certyfikat BREEAM na poziomie Excellent dołączyła ostatnio Galeria Wroclavia. Na jej dachu zbudowano pasiekę dla ok. 300 tys. pszczół – mówi Anna Roguska.

– Ogród z ulami i poidłami dla motyli to doskonałe rozwiązanie, wspierające środowisko naturalne – komentuje Piotr Karpiński, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w firmie doradczej CBRE.

W Polsce stosuje się je od dawna. – Obserwujemy to na przykładzie centrów handlowych, którymi zarządzamy – m.in. Galerii Kazimierz w Krakowie czy portfela centrów Vivo! – mówi Piotr Karpiński. – Tworzenie ogrodów, pasiek i przestrzeni z żywą zielenią to niejedyne proekologiczne działania. Niektóre obiekty nie dysponują przestrzenią lub infrastrukturą niezbędną do ich uruchomienia, a jednak wdrażają rozwiązania, które mają na celu wsparcie lokalnych ekosystemów lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko – zwraca uwagę. To, jak wskazuje, m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wpływają m.in. panele fotowoltaiczne. Ważna jest także wymiana oświetlenia na LED i powtórne wykorzystanie szarej wody w toaletach.

– Do tej listy możemy dopisać również zastosowanie energii geotermalnej do ogrzewania obiektu – mówi dyrektor Karpiński. – Tak jest np. w zarządzanej przez nas Galerii Navigator w Mielcu. Ekspert zwraca uwagę także na gospodarkę odpadami. – Chodzi o odzyskanie maksymalnie dużej ilości odpadów nadających się do recyklingu (szkło, metale, papier, plastik itp.) – mówi dyrektor z CBRE.

Anna Roguska dopowiada, że właściciele galerii prowadzą też zbiórki baterii i makulatury, promują ograniczenie korzystania z samochodu.

– Coraz więcej osób w Polsce interesuje się ekologią, starając się dokonywać świadomych wyborów w różnych obszarach życia codziennego – podkreśla Anna Roguska. – Trend nie omija również branży nieruchomości handlowych, która musi się dostosowywać do oczekiwań klientów, np. tych przyjeżdżających do centrum na rowerze czy samochodem elektrycznym. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ekologiczne rozwiązania mogą jednocześnie oznaczać wymierne korzyści finansowe dla właścicieli nieruchomości. Minimalizują bowiem zużycie energii elektrycznej, ciepła i wody – podkreśla.

Ekspertka Savillsa zwraca też uwagę na powierzchnie na dachach galerii, na których powstają miniparki, ogrody, tężnie solankowe. – Na przykład Galeria Północna w Warszawie, otwierając swoją tężnię, jednocześnie ustanowiła nowy rekord Guinnessa na największy las w słoiku – opowiada. – Obiekty handlowe promując postawy proekologiczne, zapraszają do współpracy także przedszkola i szkoły. Przykładem jest Galeria Łomianki, która współpracuje z lokalną szkołą podstawową, i na terenie której regularnie odbywają się lekcje biologii i warsztaty ekologiczne.

Dodaje, że centra handlowe stają się też przyjazne dla zwierząt. – I to nie tylko domowych – podkreśla. – Coraz częściej przy galeriach powstają m.in. hotele dla owadów czy domki dla jeży.

Galerie, które spełniają rygorystyczne kryteria zrównoważonego rozwoju, mogą uzyskać specjalny certyfikat. – Jednym z nich jest BREEAM-In-Use – mówi ekspertka Savillsa. – W procesie certyfikacji brane są pod uwagę m.in. efektywne zarządzanie i recykling odpadów, efektywność energetyczna, optymalizacja zużycia wody, energii świetlnej i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Nie zapomina się również o zdrowiu i samopoczuciu użytkowników obiektu, a także zagospodarowaniu terenów zielonych wokół niego.

Podaje, powołując się na dane Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, że z ponad 12 mln mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce na koniec 2018 r. aż 37 proc. stanowiły obiekty certyfikowane. – Inwestycja w certyfikacje z pewnością podnosi prestiż obiektu – podkreśla Anna Roguska.

Miód i rowery

Rygorystyczne certyfikaty ochrony środowiska mają obiekty EPP. Czesław Jasiewicz, szef działu handlowego w tej firmie, podkreśla, że także modernizując nieruchomości spółka stawia na rozwiązania, dzięki którym można zmniejszyć zużycie wody i energii elektrycznej.

– Zainaugurowaliśmy też autorski program Go Green, Go Clean związany z wykorzystaniem przyjaznych środowisku sposobów utrzymania czystości – opowiada Czesław Jasiewicz. – Nasze działania proekologiczne dotyczą nie tylko zarządzania obiektami.

Wspomniana już Galeria Solna w Inowrocławiu udostępniła klientom ekostrefę Zielony Zakątek, a kielecka Galeria Echo jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom. W nowo otwartej warszawskiej Galerii Młociny można naładować samochód elektryczny.

– Widzimy wzrost świadomości ekologicznej klientów – podkreśla dyrektor Jasiewicz. – Kierują się troską o środowisko i własne zdrowie. Dlatego też chętniej korzystają z ekologicznych rozwiązań. Przykładowo, dojeżdżają do naszych galerii rowerami lub chcą spędzać czas w naturalnej przestrzeni. Z myślą o nich na dachu Galerii Młociny stworzyliśmy ogród, gdzie mogą odpocząć.

Środowisko wspiera także Unibail-Rodamco-Westfield Polska (URW). Obiekty tej firmy – Arkadia, Galeria Mokotów, Wroclavia i Galeria Wileńska – otrzymały certyfikacje BREEAM na poziomach Excellent i Outstanding.

– Wszystkie te centra angażują się w ratowanie populacji pszczół, udostępniając dachy miejskim pasiekom – opowiada Monika Lewczuk-Kuropaś, rzecznik firmy. – Łącznie w polskich centrach URW działa 20 uli, w których mieszka ok. 1,2 mln owadów. Rocznie dają one nawet 600 kg naturalnego, czystego i wolnego od pestycydów miodu – mówi.

Firma realizuje też program Better Places 2030. – Stawia on sobie za cel spełnianie najwyższych standardów ekologicznych, zrównoważony rozwój, a w efekcie realne zmniejszenie śladu węglowego w swojej działalności – podkreśla Monika Lewczuk-Kuropaś.

Dodaje, że obiekty firmy mogą się także poszczycić zmniejszeniem zużycia energii i wody. Centra URW stale zwiększają też liczbę liczbę miejsc postojowych dla rowerów.

"Rzeczpospolita"