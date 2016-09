Ruszy budowa metra na Woli

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał pozwolenie na budowę stacji Księcia Janusza na zachodnim odcinku II linii metra.

- Wszystkie projekty budowlane są już przygotowane zgodnie z prawem. Jest to strategiczna decyzja dla warszawiaków, dlatego pozostałe pięć decyzji wydamy niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Stołecznego Konserwatora Zabytków – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, Wojewoda, zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane sprawdzał m.in. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Kontrolował też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

To pierwsze z sześciu pozwoleń potrzebnych do rozbudowy II linii metra na zachód – konieczne są jeszcze pozwolenia na budowę dwóch stacji (Płocka i Młynów) i trzech wentylatorni.

Zachodni odcinek II linii metra to ok. 3,4 km podziemnej kolei od stacji Rodno Daszyńskiego. Planowane są stacje: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania.

Wykonawcą będzie wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590 zł brutto.

Trwa już budowa przedłużenia II linii z Dworca Wileńskiego w kierunku północno wschodnim. Powstaje tam odcinek o długości ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: Szwedzka (C16) pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej; Targówek (C17) w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. S. Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką.

Umowę z wykonawcą podpisano 11 marca, prace rozpoczęły się w końcu kwietnia. Wykonawcą jest wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, kwota kontraktu wynosi 1.066.741.483,79 zł brutto. Budowa potrwa 38 miesięcy.

zyciewarszawy.pl