Remontują toalety w metrze

Na razie na przystanku Wilanowska, potem na kolejnych stacjach - sukcesywnie remontowane są toalety usytuowane na przystankach metra.

Trwa remont toalet na stacji metra Wilanowska. Całe wyposażenie będzie nowe i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdzie się również przewijak. Ogłosiliśmy przetarg na remont kolejnych pięciu toalet.

Na stacji Wilanowska trwają prace. Wymieniane są urządzenia sanitarne, które będą teraz wykonane ze stali. Nowe będą również podajniki do mydła czy suszarki do rąk. Zmieniony zostanie wygląd toalet – otrzymają one nowe oświetlenie, drzwi i płytki.

Ubikacja będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. "Zostanie wyposażona w łączność, dzięki której w razie potrzeby będzie można wezwać obsługę. Nie zapominamy o rodzicach małych dzieci – toaleta zostanie wyposażona w przewijak" - opisuje Paul Wiktor.

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na remont toalet na pięciu kolejnych stacjach metra: Politechnika, Pole Mokotowskie, Wierzbno, Służew i Ursynów.

zyciewarszawy.pl