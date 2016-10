Metro dojedzie na Bemowo i do wsi Mory

Metro ogłosiło konkurs na koncepcję dalszego odcinka II linii metra na Bemowie i stację techniczno-postojową Mory.

Kolejne trzy stacje na zachodzie miasta mają być gotowe w 2023 r. - zapowiadają urzędnicy ratusza.

Metro Warszawskie ogłosiło konkurs na „Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno Postojową (STP) Mory w Warszawie". To będzie ostatni odcinek II linii metra po zachodniej stronie Miasta - trzy stacje, niemal 4 kilometry podwójnego tunelu i Stacja Techniczno-Postojowa.

Stacje tego odcinka zostały zaplanowane: C03 po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej; C02 w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej; C01 w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, projektowany będzie z kolei teren o łącznej powierzchni 26 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Mory, z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra.

Biura projektowe zainteresowane wykonaniem Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej mają czas do 21 grudnia 2016 roku do godziny 12 na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po tym terminie sąd konkursowy przeanalizuje nadesłane wnioski pod kątem zgodności z wymaganiami, a następnie prześle zaproszenia do oferentów, spełniających kryteria konkursu.

Termin złożenia prac konkursowych to nie mniej niż 90 dni od daty zaproszenia. W ocenie prac przyjętych zostało siedem kryteriów, spośród których cena stanowi tylko 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Oprócz ceny, pod uwagę będą brane: walory konstrukcyjno-technologiczne (5 proc.), walory eksploatacyjne (15 proc), minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10 proc), rozwiązania architektoniczne (20 proc.), · powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10 proc.), także program i rozwiązania technologiczne STP (10 proc.).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki" w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych stacji i STP Mory.

