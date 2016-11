Życzenia dla przyszłych pokoleń

Ratusz zbiera życzenia warszawiaków, które zostaną umieszczone w kapsule czasu w tunelu metra.

Każdy może przekazać swoje życzenia dla warszawiaków, którzy będą żyli w mieście w przyszłości. Organizatorzy zbierają je do północy w niedzielę 13 listopada. Potem znajdą się one w stropie stacji metra na Targówku.

W konstrukcję stacji Trocka wmurowany zostanie kamień węgielny a wraz z nim przesłanie dla potomnych od warszawiaków z XXI wieku. Życzenia w dowolnej formie – tekstu, zdjęcia, filmu – można przesyłać do 13 listopada do godz. 23.59 na adres metro2@um.warszawa.pl (w tytule maila proszę wpisać „Kamień węgielny, #metro2 i życzenia"). Potem zostaną one zgrane na nośnik elektroniczny, włożone do metalowej tuby i w przyszłym tygodniu uroczyście wmurowane w strop stacji metra.

Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Biura Marketingu Miasta m.st. Warszawy przy ul. Wierzbowej 9, pokój 138, 00-094 oraz na stronie www.facebook.com/warszawa.

zyciewarszawy.pl