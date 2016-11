Wiadomość dla przyszłych pokoleń

W filar stacji metra przy Trockiej wmurowany został kamień węgielny. Roboty ruszyły.

Na Targówku zobaczyć można już konstrukcję przyszłej stacji metra.

Na budowie północno-wschodniego odcinka II linii metra wmurowany został kamień węgielny. Uroczystość rozpoczęła się przy ul. Handlowej, w budynku z charakterystycznym czerwonym neonem – literą M – czyli punkcie informacyjnym budowy, który zaprasza wszystkich zainteresowanych budową w dni powszednie pomiędzy godz. 11 a 19.

Uroczyście podpisany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, dokument znalazł się w metalowej tubie a wraz z nim codzienna gazeta i nośnik z pozdrowieniami i życzeniami od warszawiaków z XXI w dla mieszkańców Warszawy przyszłości. Warszawiacy (i nie tylko) nadesłali blisko sto swoich listów w przyszłość a wraz z nimi swoje zdjęcia, wiersze, rysunki. Tuba została zamurowana w gotowej już części stropu stacji Trocka, w specjalnie pozostawionym otworze.

– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Targówka już niedługo będą mieli szybkie i sprawne połączenie z centrum Warszawy – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz. – A my zostawiamy im pozdrowienia dla następnych pokoleń i gdy za kilkadziesiąt, kilkaset lat ktoś wydobędzie tę kapsułę będzie mógł się przekonać czym żyli warszawiacy naszych czasów.

Budowa II linii metra na Targówku rozpoczęła się 30 kwietnia. W kierunku wschodnim (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: Szwedzka (C16) pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej; Targówek (C17) w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z M. Ossowskiego oraz Trocka (C18) w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką. Za ostatnią stacją znajdą się tory odstawcze i komora do zawracania.

Wykonawcą odcinka północno-wschodniego będzie wybrana w przetargu firma Astaldi S.p.A. z Włoch, kwota kontraktu wynosi 1.066.741.483,79 zł brutto. Astaldi w konsorcjum z dwoma innymi firmami wybudowała centralny odcinek II linii metra. Projektantem natomiast jest ILF Consulting Engineers Polska.

Dojazd ze stacji Trocka na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 14 minut.

