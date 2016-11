Rusza budowa metra. Poważne utrudnienia

W piątek rozpocznie się wprowadzanie zmian drogowych związanych z rozbudową II linii metra. Górczewska częściowo będzie zamknięta.

Rozbudowa II linii metra na Woli to budowa trzech stacji i ok. 3,4 km podziemnej trasy. Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut.

W pierwszym etapie robót zmiany w ruchu obejmą ul. Górczewską (budowa stacji Płocka rozpocznie się w drugim kwartale 2017 r. ). Wprowadzanie zmian w ruchu rozpocznie się w piątek 25 listopada ok. godz. 22.

Zamknięte dla ruchu zostaną dwa odcinki ul. Górczewskiej. Nieprzejezdny będzie odcinek pomiędzy ul. Płocką a al. Prymasa Tysiąclecia (budowa stacji Młynów). Jadący od ul. Leszno będą mogli skręcić w prawo i w lewo w ul. Płocką lub pojechać prosto na parking, będzie tu zawrotka umożliwiająca wyjazd. Podobnie będzie od strony al. Prymasa Tysiąclecia – nie będzie tu miejsc parkingowych a tylko zawrotka. Budowa stacji Księcia Janusza oznacza zamknięcie ul. Górczewskiej od skrzyżowania ulic Elekcyjnej i Deotymy do wjazdu do centrum handlowego.

Jadący od strony al. Prymasa Tysiąclecia będą musieli się rozjechać w ul. Deotymy lub Elekcyjną. Wyłączonym z ruchu odcinkiem będą mogły poruszać się m.in. autobusy, taksówki oraz właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach Górczewska 90, 92A, 104, 106, 116 i 118 do których dojazd jest tylko północną jezdnią.

Mogą oni otrzymać w Zarządzie Dróg Miejskich identyfikatory umożliwiające wjazd. Będą także przejścia dla pieszych pomiędzy dwiema stronami ul. Górczewskiej - przy ul. Deotymy, za Księcia Janusza, przy Góralskiej i przed wjazdem do centrum handlowego.

Autobusy, taksówki i MTON jadące od strony ul. Powstańców Śląskich przejadą na swój odcinek ul. Górczewskiej przejazdem przez pas dzielący w pobliżu ul. Konarskiego czyli za wiaduktem kolejowym (patrząc od strony budowy); natomiast ci, którzy będą chcieli dojechać do centrum handlowego i ul. Góralskiej pojadą prosto.

Na wyłączonych z ruchu powierzchniach będą parkingi. Ulicą Elekcyjną w kierunku południowym czyli do ul. Wolskiej będą mogli się poruszać wszyscy bez ograniczeń, na skrzyżowaniu z Wolską będą musieli się rozjechać w prawo lub w lewo bo na wprost (do ul. M.Kasprzaka) będzie tylko przejazd dla autobusów, taksówki i MTON. W ul. Elekcyjną od strony Wolskiej (w kierunku północnym) wjazd będzie tylko autobusów, taksówki i MTON, natomiast za ul. Pustola to ograniczenie zniknie co umożliwi dojazd i wyjazd z posesji które są na dalszym odcinku ul. Elekcyjnej.

Podczas budowy stacji Młynów i Księcia Janusza, ul. Górczewska będzie nieprzejezdna pomiędzy ul. Płocką a al. Prymasa Tysiąclecia, natomiast pomiędzy centrum handlowym a ul. Deotymy autobusy będą jeździły (nie będą one mogły wjeżdżać w ul. Górczewską z Jana Olbrachta i Ciołka). Autobusy, które obecnie jadą z Nowego Bemowa oraz z osiedla Jelonki, zostaną skierowane na trasy objazdowe prowadzące ul. Elekcyjną, M. Kasprzaka i Prostą.

Autobusy z rejonu ul. Redutowej i Jana Olbrachta zamiast ul. Górczewską, będą kursowały Redutową, M. Kasprzaka oraz Prostą. W celu ułatwienia dojazdu do centrum oraz do metra mieszkańcom Jelonek, zostanie wzmocniona komunikacja autobusowa na ul. Połczyńskiej i M. Kasprzaka, a ul. Wolską będzie jeździło więcej tramwajów.

Na ul. Połczyńskiej, M. Kasprzaka i Prostej (do Ronda I. Daszyńskiego) zostanie wytyczony buspas. W drugim etapie, w drugim kwartale przyszłego roku, zostaną wprowadzone zmiany związane z budową stacji Płocka. Zamknięta zostanie ul. Płocka na odcinku od ul. Wolskiej do Ludwiki. Autobusy kursujące ul. Płocką zostaną skierowane przez ul. Skierniewicką.

Również w 2017 r. z powodu budowy wentylatorni oraz szybu wydobywczego dla tarcz drążących tunele, możliwe będą wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Skierniewickiej oraz M. Kasprzaka i Prostej aż do Ronda ONZ oraz ograniczenie ruchu samochodowego na ul. M. Kasprzaka.

