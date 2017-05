Zobacz nową stację metra

W sobotę i niedzielę ratusz zaprasza mieszkańców na plac budowy stacji II linii metra Trocka. Będzie można zobaczyć pracującą tarczę drążącą tunel.

W sobotę i niedzielę, 13 i 14 maja, miasto wraz z Metrem Warszawskim oraz wykonawcą wschodniego odcinka II linii metra, firmą Astaldi zapraszają do obejrzenia placu budowy stacji Trocka. Ścieżka dla zwiedzających będzie prowadziła po powierzchni placu budowy na strop przyszłej stacji, wzdłuż otworu technologicznego, przez który będzie można zobaczyć z góry pracującą maszynę TBM „Maria" oraz przygotowywaną do drążenia tuneli maszynę „Anna". Na budowie będą także stoiska informacyjne Zarządu Transportu Miejskiego i Metra Warszawskiego, na których będzie można dowiedzieć się wszystkiego o budowie metra.

Zwiedzanie odbędzie się w godz. 12 – 15.30. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ale obsługa będzie miała prawo czasowo wstrzymać wejście, ze względu na zbyt dużą liczbę osób jednocześnie przebywających na budowie.

Wejście na plac budowy odbywać się będzie korytarzem dla pieszych pomiędzy dwoma częściami placu budowy do którego dojście jest od ulic Orłowskiej i Janinówka. Osoby, które przyjdą od strony ul. Handlowej od południa powinny kierować się do ul. Mokrej a następnie w lewo w ul. Janinówka, której przedłużeniem jest przejście na budowę. Od północy trzeba przejść chodnikiem wzdłuż budowy w kierunku ul. Orłowskiej i w prawo do przejścia. Dojście od ul. Trockiej analogicznie ul. Orłowską i w lewo lub od południa, ulicą A. Gajkowicza i w prawo.

Organizatorzy proszą o założenie długich spodni i zakrytego obuwia na płaskiej podeszwie. Zwiedzający nie mogę być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

zw.com.pl