Projektują metro na Bemowie

Metro ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i budowę ostatniego odcinka II linii metra – na Bemowie, od stacji Powstańców Śląskich do stacji technicznej Mory.

Wyłoniony w przetargu wykonawca zaprojektuje i wybuduje trzy stacje metra, niemal cztery kilometry podwójnego tunelu i Stację Techniczno-Postojową. Ponadto będzie miał za zadanie przygotowanie koncepcji węzłów przesiadkowych w rejonie planowanych stacji dostosowanych rozwiązaniami do charakterystyki poszczególnych lokalizacji. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 12 stycznia 2018 r. , a na wszystkie prace wykonawca będzie miał 50 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru to cena - 60 proc., skrócenie czasu wykonania - 8 proc. i przedłużenie okresu rękojmi - 32 proc.

To będą ostatnie stacje II linii metra. Stacje tego odcinka zaplanowane zostały: stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej, stacja C02 Chrzanów - w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej, stacja C01 Połczyńska - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej. Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni 26 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Mory, z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra.

Trwa właśnie budowa dwóch nowych odcinków II linii metra na zachód i północny-wschód czyli trzech stacji na Woli i trzech na Targówku. Na Bemowie będą jeszcze trzy stacje oraz nowa stacja techniczno-postojowa zlokalizowana w Morach. Plany zakładają, że metro dojedzie na Mory do 2023 r.

zw.com.pl