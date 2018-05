Niedziela bez jednej linii metra

13 maja, nieczynna będzie linia metra M2. Po trasie linii kursowały będą autobusy linii zastępczej ZM2.

W niedzielę 13 maja wszystkie stacje linii M2 będą zamknięte. Zamknięcie drugiej linii jest związane z okresem gwarancyjnym i przewidzianym umową z wykonawcą przeglądem i regulacją urządzeń technicznych centralnego odcinka. Wykonanie tych prac i przeprowadzenie testów wymagają zamknięcia całego odcinka bo potrwają one dłużej niż nocna przerwa techniczna.

Jak tłumaczą przedstawiciele Metra Warszawskiego została wybrana niedziela bo jest to dzień tygodnia, w którym pasażerów w metrze jest najmniej.

W tym dniu pomiędzy Rondem Daszyńskiego a Dworcem Wileńskim co 8 – 10 minut kursowały będą autobusy linii zastępczej ZM2. Oto dokładna trasa: w kierunku Dworzec Wileński: Rondo Daszyńskiego – Prosta – Świętokrzyska – Kopernika –Tamka – most Świętokrzyski - Zamoście – Sokola – Zamoyskiego – Jagiellońska – Okrzei – Targowa – Dworzec Wileński. W kierunku Rondo Daszyńskiego: Dworzec Wileński – Wileńska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Zamoyskiego – Sokola – Zamoście – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Prosta – Towarowa – Rondo Daszyńskiego.

Ponadto autobusy linii 105 będą jeździły na podstawie specjalnego rozkładu jazdy we wszystkich kursach na trasie OS. Górczewska – Browarna.

zw.com.pl