Metro pod lupą naukowców

Ankieterzy dobrze oceniają funkcjonowanie metra. Z badań wynika, że pasażerowie metra odmłodnieli.

Badania wykazały, że z metra korzysta obecnie więcej kobiet niż mężczyzn (54 procent kobiet i 46 procent mężczyzn). Co ciekawe, podziemną kolejkę coraz częściej wybierają pasażerowie w wieku 19-25 lat i to właśnie ta grupa odcisnęła największy wpływ na średnią wieku, która wynosi obecnie 31,6 roku (w porównaniu do 32,5 lat w 2017 roku). Statystyczny pasażer odmłodził się więc niemal o rok.

W stosunku do ubiegłych lat wzrosła też liczba pasażerów deklarujących się jako warszawiacy – 87 procent, w porównaniu do 82 procent w 2017 roku. Rośnie też liczba pasażerów korzystających z linii M2 – obecnie jest to 19 procent w stosunku do 15 procent w roku ubiegłym.

Praktycznie niezmienna, od kilku lat jest bardzo wysoka ocena ogólna wystawiana przez pasażerów metra. Aż 97 procent respondentów ocenia metro dobrze lub bardzo dobrze. Niezmiennie ulubioną stacją metra pozostaje też stacja Plac Wilsona (najczęściej wskazywana jako ulubiona jest już od 2015 roku). Stacja ta uzyskała 9,6 proc.wskazań, czyli dwukrotnie więcej niż druga w rankingu Świętokrzyska M1.

zw.com.pl