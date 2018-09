Pozwolenia na budowę odcinka metra

Stacja C5 Wola Park i tunel łączący ją z przyszłą stacją Powstańców Śląskich ma pozwolenie na budowę.

Budowa najkrótszego z planowanych odcinków rozbudowywanej II linii metra jest coraz bliżej. Fragment, na którym znajdują się stacje C5 Wola Park i C4 Powstańców Śląskich zostanie wybudowany w ramach kontraktu na budowę 2,5 kilometra tuneli i prawie 300 tysięcy metrów sześciennych podziemnej kubatury. Odcinek ten znajduje się pomiędzy powstającym odcinkiem na Woli, a końcówką II nitki metra na Bemowie.

Wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę dotyczące stacji C5 Wola Park oraz tunelu D5 łączącego ją z przyszłą stacją Powstańców Śląskich. Wkrótce powinny zostać wydane pozwolenia dla stacji C4 Powstańców Śląskich oraz tunelu D6.

Podpisanie umowy na budowę tego fragmentu II linii metra będzie możliwe po otrzymaniu pozytywnego wyniku kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wówczas podpisana zostanie umowa z konsorcjum firm Gülermak i Astaldi, które zwyciężyły w przetargu na wykonawcę tego odcinka II linii metra.

Stacja C5 Wola Park powstanie pod ul. Górczewską w rejonie Białowieskiej, a stacja C4 Powstańców Śląskich także pod ul. Górczewską – po wschodniej stronie Powstańców Śląskich. Za tą drugą przewidziano komorę torów odstawczych. Po wprowadzonych korektach – wyjścia z tej stacji mają prowadzić do wszystkich narożników skrzyżowania, a także na przystanki tramwajowe.

Cała druga linia metra będzie gotowa przed 2023 rokiem. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są w budowie lub prowadzone jest postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami. Centralny odcinek linii M2 został uruchomiony 8 marca 2015 roku. Składa się z siedmiu stacji i blisko 6 km tuneli. Obecnie trwa budowa trzech stacji na Pradze-Północ i Targówku, a także trzech na Woli. Odpowiednio dla wschodniego odcinka, realizowanego przez firmę Astaldi, to ok. 3,12 km trasy, a dla zachodniego, drążonego przez Gülermak, ok. 3,4 km. Obydwie budowy zakończą się w 2019 r.

Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie – od stacji Techniczno-Postojowej Mory do stacji C3 Lazurowa. To ok. 4 km trasy, które w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy, wykona konsorcjum firm Gülermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu budowę podziemnej kolei na Targówku. Tu w ciągu 36 miesięcy powstaną 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

zw.com.pl