Metro wyjedzie na rogatki stolicy

Za cztery lata pociągi obsługujące II linię metra zjadą do nowej Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

– Mamy rozstrzygnięcie, które dało nam zielone światło i umożliwiło podpisanie umowy finalizującej budowę drugiej linii metra na Bemowie. Za cztery lata mieszkańcy okolic Chrzanowa, ale też całych Jelonek obok swoich domów będą mogli wsiąść do metra i sprawnie dojechać do samego centrum Warszawy. Powstaną także węzły przesiadkowe dla tysięcy osób, które codziennie dojeżdżają do stolicy, do pracy czy szkoły – mówi Hanna Gronkiewicz-Watlz, Prezydent Warszawy. Na bemowskim końcu drugiej linii metra powstanie nowa stacja techniczno-postojowa.

Zadaniem wykonawcy bemowskiego odcinka II linii metra będzie zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie całej infrastruktury podziemnej kolei. Na południowo-zachodnim końcu linii M2 powstaną trzy stacje: C03 „Lazurowa" po południowej stronie ul. Górczewskiej w rejonie ul. Lazurowej, C02 „Chrzanów" w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem ul. Człuchowskiej, a także C01 „Karolin" w rejonie zbiegu ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ostatnią z nich wybudowana zostanie również nowa Stacja Techniczno-Postojowa „Karolin". To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączy w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno.

Wykonawcy na zrealizowanie projektu wartego 1 622 951 790 zł, będą mieli 48 miesięcy.

Pod koniec września, Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady Warszawy, podjęła decyzję o zmianie nazw roboczych końcówki bemowskiego odcinka metra. Dotychczasową, ostatnią stację „Połczyńska", a także nazwę Stacji Techniczno-Postojowej „Mory" zastąpiła nazwa „Karolin". Teraz tę decyzję musi zatwierdzić cała Rada Warszawy.

