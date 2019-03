Ruszyła budowa metra na Bródnie

W weekend ulica L. Kondratowicza, pod którą powstaną dwie stacje metra, są wyłączane z ruchu i wprowadzone zostały objazdy.

Rozpoczęcie budowy poprzedziło wprowadzenie pierwszych zmian w ruchu, które usprawnią objazdy komunikacji miejskiej. Na skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Chodeckiej powstało rondo. Jezdnia ul. Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy ulicami Chodecką i św. Wincentego została poszerzona, dzięki czemu można było wytyczyć buspasy w obydwu kierunkach. Pasy przeznaczone są dla autobusów pojawiły się także na ulicach: Chodeckiej (od Krasiczyńskiej w kierunku Matki Teresy z Kalkuty), Łojewskiej (w kierunku Łabiszyńskiej) oraz Wyszogrodzkiej i Bartniczej (w kierunku P. Wysockiego).

Wykonawca II linii metra zaplanował rozpoczęcie zasadniczych prac na Bródnie na pierwszy weekend marca. Wyłączenie z ruchu ul. L. Kondratowicza jest dużą operacją. Wprowadzanie zmian w ruchu rozpoczęło się 1 marca i potrwa do niedzieli.

Objazdy dla linii autobusowych zostały wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom na czas budowy możliwie wygodne korzystanie z tego środka transportu. Autobusy linii: 104, 112, 118, 240 i N64 będą jeździły Toruńską do Łabiszyńskiej. 112 i 240 pojadą następnie ulicami Łojewską, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego. Dla autobusów linii: 126, 145, 156 i N02 objazd wytyczono ulicami: Bartniczą, Wyszogrodzką, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego.

Nietypową trasą będą jeździły autobusy linii 169 które, aby obsłużyć mieszkańców okolic ulic Łojewskiej i Łabiszyńskiej, w obu kierunkach (zarówno w kierunku pętli na Podgrodziu jak i Dworca Wschodniego), pojadą trasą objazdową zatrzymując się na tych samych przystankach.

Dlatego ratusz prosi o zwracanie uwagi na kierunek jazdy pokazany na wyświetlaczu autobusu. Z kolei ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką pojadą autobusy linii: 227, 256, 409 i 500. Ze względu na możliwe utrudnienia w ruchu autobusy linii 176 będą miały pętlę na przystanku Budowlana. Jednocześnie likwidacji ulegnie linia 376. Zmienią się również trasy linii: 120 i N11 (prosto św. Wincentego), 204 (Łojewska – Chodecka – Wyszogrodzka), 214 (Odlewnicza) i 345 – autobusy skręcą z Łodygowej w Radzymińską i dojadą do Dworca Wileńskiego. Pasażerowie z Bródna będą mogli szybko dojechać do Śródmieścia i na Mokotów dzięki nowej linii tramwajowej 41.

zw.com.pl