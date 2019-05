Objazdy na Bemowie, bo budują metro

Zmiany w układzie drogowym i komunikacji miejskiej spowodowane zostaną budową stacji metra "Ulrychów" i "Powstańców Śląskich".

autor: Adam Burakowski źródło: Fotorzepa Tramwaj na Bemowie +zobacz więcej

Stacja C05 "Ulrychów" powstanie pod ul. Górczewską na wysokości centrum handlowego. Na czas jej budowy południowa jezdnia tej arterii zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od zjazdu na „ślimak" prowadzący na teren galerii handlowej do ul. Białowiejskiej.

Kierowcy jadący od strony Bemowa będą mogli dojechać południową jezdnią ul. Górczewskiej tylko do tego zjazdu. Wyjazd z centrum handlowego będzie odbywał się północną jezdnią w kierunku Bemowa.

Tak, jak dotychczas północną jezdnią w obydwu kierunkach będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, MTON, służby miejskie, pojazdy z identyfikatorem MW oraz posiadacze karty parkingowej wydawanej osobom z niepełnosprawnościami. Przystanek autobusowy w kierunku centrum, znajdujący się obecnie na wysokości ul. Białowiejskiej, zostanie przesunięty bliżej ul. W. Przanowskiego.

Wprowadzane zmiany w ruchu będą dotyczyły także ulic poprzecznych do ul. Górczewskiej. Ulice Białowiejska, Szańcowa, W. Przanowskiego, Mroczna i T. Krępowieckiego będą miały połączenie z południową jezdnią ul. Górczewskiej (na południowej jezdni ul. Górczewskiej, pomiędzy ulicami Białowiejską a Krępowieckiego, będą obowiązywały dwa kierunki ruchu), ale wyjazd z tego obszaru będzie możliwy jedynie przez ul. T. Krępowieckiego do Jana Olbrachta. Wynika to z ograniczenia ul. Górczewskiej, z jednej strony przez plac budowy stacji „Ulrychów", a z drugiej „Księcia Janusza".

Te zmiany zostaną wprowadzone w weekend. Początek ustawiania nowych znaków zaplanowano na piątek, 10 maja, ok. godz. 22.00. Kierowcy pojadą według nowego oznakowania w niedzielę, 12 maja, ok. godz. 16.00.

Tydzień później zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w ruchu związane z budową stacji C04 „Powstańców Śląskich", która powstanie pod południową jezdnią ul. Górczewskiej na wysokości Urzędu Dzielnicy Bemowo.

W tzw. „fazie zero" prac, która rozpocznie się w piątek, 17 maja, ok. godz. 22.00 wyłączone z ruchu zostaną skrajne pasy obydwu jezdni ul. Górczewskiej wzdłuż torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Z. Klemensiewicza do Powstańców Śląskich, a także jeden pas północnej jezdni przy skrzyżowaniu z ul. S. Konarskiego. Skręt w lewo w ul. S. Konarskiego będzie możliwy z sąsiedniego pasa.

Pierwsze zmiany pojawią się także na samym skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej. Zamknięte zostaną przejazdy dla rowerów przez ul. Powstańców Śląskich po południowej stronie skrzyżowania oraz przez ul. Górczewską po jego wschodniej stronie. Rowerzyści będą kierowani do przejazdów po północnej stronie skrzyżowania.

W tym etapie wykonawca wybuduje przewiązki i poszerzenia jezdni, które będą wykorzystane w trakcie zasadniczych robót. W czasie ich trwania ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się jedną jezdnią ul. Górczewskiej.

Dalszy etap prac nastąpi w czerwcu. Po zatwierdzeniu projektów czasowej organizacji ruchu, dla kolejnych faz budowy, odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców.

Zmiany będą dotyczyły również tramwajów i zaczną obowiązywać od soboty, 18 maja, od początku kursowania. Wyłączone z ruchu zostanie torowisko od ul. Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska. Tramwaje linii 10 pojadą prosto ulicami: Powstańców Śląskich – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – Wólczyńska – T. Nocznickiego do pętli Metro Młociny, a linii 26 ulicami: Powstańców Śląskich, Radiową i Dywizjonu 303 do pętli Koło. Składy linii 28 będą natomiast kursowały ulicami: Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy – Grójecka do pętli na pl. G. Narutowicza.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 11. Na przystankach w tygodniu poprzedzającym zmiany, jak również tydzień po ich wprowadzeniu obecni będą informatorzy Zarządu Transportu Miejskiego, a w autobusach i tramwajach kursujących na Bemowie pojawią się ulotki i specjalne podwieszki informacyjne.

Wraz z początkiem tego etapu budowy uruchomiony zostanie tymczasowy punkt informacyjny. Placówka rozpoczyna działalność w środę, 8 maja, i będzie czynna w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00. Na miejscu przedstawiciele wykonawcy będą udzielać wszelkich informacji dotyczących technologii budowy oraz zmian w organizacji ruchu. Punkt znajduje się nieopodal ul. Kossutha, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej.

Jednocześnie trwają prace przy budowie pawilonu informacyjnego budowy II linii metra na Bemowie, który stanie w miejscu punktu tymczasowego. Jego elementy w najbliższych tygodniach zostaną przewiezione na plac budowy stacji C04. Zostanie on otwarty na początku czerwca.

Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z dwóch i pół kilometra tuneli oraz stacji Ulrychów (C05) i Powstańców Śląskich (C04).

