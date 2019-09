Metrem można już jechać na Targówek

15 września pociągi II linii metra dojadą do stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W tym dniu przejazdy linią M2 będą bezpłatne.

Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie od służb wojewódzkich było niezbędne do uruchomienia wschodniego odcinka linii metra M2. 13 września dokumenty dotarły do stołecznego ratusza. Dzięki temu od niedzieli pociągi będą mogły kursować na pełnej trasie od Ronda Daszyńskiego do Trockiej.

Uruchomieniu nowego odcinka będą towarzyszyły atrakcje przygotowane na parkingu przy wejściu na stację Targówek Mieszkaniowy (u zbiegu ul. M. Ossowskiego i Pratulińskiej). Od godz. 11 do 14 na warszawiaków czekać będą m.in. stoiska Zarządu Transportu Miejskiego i miejskich przewoźników, a także iluzjoniści i animatorzy.

Z okazji uruchomienia nowego odcinka metra przejazdy linią M2 w niedzielę będą bezpłatne.

Budowa wschodniego odcinka M2 od torów za stacją Dworzec Wileński do komory odstawczej za stacją Trocka zakończyła się 10 maja. Trwała blisko 38 miesięcy.

Kwota kontraktu to 1 066 741 483,79 zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską.

