Metro bije rekordy popularności

W ciągu miesiąca od otwarcia nowych stacji na Pradze-Północ i Targówku drugą linią metra przejechało ponad 4 mln pasażerów.

Od niedzieli, 15 września, pociągi linii metra M2 dojeżdżają do stacji Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Zarząd Transportu Miejskiego zebrał dane z bramek zliczających wejścia na stacje i porównał je z analogicznym okresem w zeszłym roku, gdy czynny był tylko centralny odcinek drugiej nitki podziemnej kolei.

Widać, że dłuższa trasa zachęciła mieszkańców do przesiadki do metra. Teraz codziennie z linii M2 korzysta blisko 180 tys. osób. Rekord padł w czwartek, 10 października – wtedy na stacje linii M2 weszło 178 514 osób. Rok wcześniej, 10 października 2018 r., było to 146 267 osób. W sumie, w pierwszym miesiącu kursowania pociągów metra na dłuższej trasie na stacje linii M2 weszło 4 035 691 osób (dane uwzględniają także pasażerów przechodzących łącznikiem na stacji Świętokrzyska z linii M1 do M2). W tym samym okresie w 2018 r. było to dokładnie 3 210 942 pasażerów.

Najpopularniejszą stacją pozostaje Dworzec Wileński – rekordowego 10 października weszło na nią 29 722 osób; w 2018 r. rekord padł 11 października 2018 r. – 30 180 osób. W przypadku nowych stacji najwięcej pasażerów korzysta z Trockiej – nawet 14 597 osób – tak było 9 października. Te liczby wyraźnie zmieniły się w ciągu miesiąca, bo po skierowaniu (od 30 września) autobusów z Białołęki i Targówka do stacji metra, liczba pasażerów na Trockiej wzrosła niemal dwukrotnie.

Dane z bramek wejściowych pokazują również, że w drodze do kampusu przy Krakowskim Przedmieściu studenci chętnie wybierają metro. We wrześniu w dni powszednie na stację Nowy Świat-Uniwersytet wchodziło ok. 11-12 tys. osób, a w październiku ponad 17 tys.

