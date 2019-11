Projekt stacji metra

Firma Metroprojekt zaprojektuje w ciągu dwóch lat nowe stacje A12 Plac Konstytucji oraz A16 Muranów.

Biuro Projektów „Metroporojekt" Sp. z o.o. otrzymało najwięcej punktów w ogłoszonym w maju przetargu i to z tą pracownią podpisana została umowa. Przygotowanie projektów będzie kosztować 7 364 010 zł brutto.

W ramach postępowania, podzielonego na dwa niezależne zadania, projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej (tunele, wentylatornie, systemy sterowania ruchem etc.). Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Metroprojekt musiał przyjąć rozwiązania projektowe minimalizujące wpływ budowy nowych stacji na eksploatowaną linię i otoczenie. Zgodnie z założeniami, w czasie pracy powinno być możliwe prowadzenie przejazdów eksploatacyjnych na linii M1 oraz dążenie do utrzymania przejezdności dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej w czasie robót na powierzchni. Dokumentacja będzie przygotowana w taki sposób, by umożliwić zakończenie inwestycji do 2026 roku.

Dzięki powstaniu stacji Plac Konstytucji i Muranów poprawi się funkcjonalność i dostępność komunikacji miejskiej w ścisłym centrum stolicy, a odległość między stacjami zmniejszyłaby się z około półtora kilometra do ok. 700 metrów. Co ważne, według wstępnych założeń, uruchomienie dodatkowych przystanków nie wpłynie na częstotliwość kursowania pociągów na I linii metra.

Budowa dwóch stacji – Plac Konstytucji i Muranów – jest wskazana w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP). Na przygotowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę, Metro Warszawskie przewiduje 24 miesiące od daty podpisania umowy. Natomiast przewidziany kontraktem nadzór autorski skończy się w chwili odbioru końcowego robót budowlanych, ale nie później niż do końca 2026 roku.

Na stacjach Płocka, Młynów i Księcia Janusza prace budowlane dobiegają końca. Potem służby zewnętrzne będą mogły rozpocząć odbiory. Zgodnie z deklaracjami pierwsi pasażerowie powinni skorzystać z nowego odcinka linii M2 wiosną 2020 roku.

zw.com.pl