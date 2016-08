Nowe mercedesy i solarisy na ulicach

Sto nowych autobusów pojawiło się na ulicach stolicy.

Grupa Mobilis rozpoczęła realizację 7,5-letniego kontraktu na obsługę komunikacji miejskiej w stolicy. Pięćdziesiąt przegubowych oraz pięćdziesiąt dziewięciometrowych pojazdów wyjechało już na ulice Warszawy. W ramach przygotowań do realizacji nowych kontraktów firma zmodernizowała i rozbudowała zajezdnię autobusową.

Kontrakt podpisany przez ZTM z nowym operatorem zakłada wprowadzenie do ruchu 100 nowoczesnych autobusów oraz dostarczenie 8 zapasowych pojazdów (4 marki Solaris Alpino 8,9 LE oraz 4 marki Mercedes-Benz Conecto G), które będą stanowić rezerwę na wypadek nieplanowanych zdarzeń i regularnych napraw. Pojazdy przyporządkowane zostaną do różnych linii miejskich.

„W ramach kontraktu oferujemy nie tylko nowoczesne autobusy. Nasi kierowcy i pracownicy nadzoru bez problemów przeszli egzaminy certyfikujące ich umiejętności, pracownicy zaplecza technicznego przeszli odpowiednie szkolenia, a kadra kierownicza perfekcyjnie zna wymagania, którym musimy sprostać. Cały personel dedykowany do obsługi tych kontraktów zatrudniony jest na pełen etat w ramach umowy o pracę" – informuje Dariusz Załuska, Prezes Zarządu Mobilis Group.

Nowe autobusy gwarantują najwyższe standardy w zakresie ekologii i bezpieczeństwa. „Dostarczone przez firmę Solaris autobusy napędzane są silnikami spełniającymi najbardziej restrykcyjną normę emisji spalin Euro6. Z kolei poziom bezpieczeństwa w autobusach podnosi między innymi system monitoringu składający się aż z 7 kamer. Rejestrują one obraz zarówno z przestrzeni pasażerskiej, ale także z kabiny kierowcy. Monitorują wszystko, co dzieje się przed autobusem, za nim i z boku" – tłumaczy Andreas Strecker, Prezes Solaris Bus and Coach.

Pojazdy są również przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. „Silniki we wszystkich Conecto G zabudowywane są w taki sposób, aby zapewnić możliwość pełnego obniżenia podłogi od przedniego wejścia aż po tył. Dodatkowo, wszystkie pojazdy nie tylko spełniają najbardziej restrykcyjną normę dopuszczalnych emisji spalin Euro VI, ale są praktycznie na granicy wykrywalności" – mówi Antonio Cavotta, Prezes EvoBus Polska.

Ponadto, standardowo pojazdy wyposażone są w klimatyzację, monitoring, biletomaty, ekrany LCD z informacją pasażerską oraz system głosowego zapowiadania przystanków. Ważnym udogodnieniem jest natomiast system dynamicznej informacji pasażerskiej.

„W autobusach zastosowano najnowocześniejszy system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemy ułatwiające lokalizację pojazdów i sprawne zarządzanie flotą. W stołecznych autobusach wykorzystano również system monitoringu produkcji SiMS, który wraz z naszym autorskim oprogramowaniem daje wiele możliwości w tym między innymi podgląd online do nagrań, który w otaczającej nas rzeczywistości znajduje coraz szersze zastosowanie i ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo pasażerów" – tłumaczy Anetta Knitter, Prezes Zakładu Elektronicznego SiMS.

Oprócz autobusów, Grupa Mobilis zapewnia odpowiednie zaplecze techniczne oraz zespół przeszkolonych kierowców. W ramach przygotowań do realizacji nowych kontraktów firma zmodernizowała i rozbudowała zajezdnię autobusową w dzielnicy Ursus.

Nowe zaplecze jest wyposażone w nowoczesną ścieżkę diagnostyczną, punkt tankowania paliw oraz dwie myjnie z zamkniętym obiegiem wody. Autobusy są parkowane na ponad 1 ha powierzchni wyłożonej kostką.

Grupa Mobilis obsługuje komunikację miejską w Warszawie już od 2003 r. Jest obecnie największym komercyjnym przewoźnikiem w m.st. Warszawa.

zyciewarszawy.pl