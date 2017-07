Warszawa stawia na elektroautobusy

W przyszłym roku po stołecznych ulicach będzie jeździło 30 elektrycznych autobusów, a w 2020 r. – 160.

źródło: materiały prasowe Volkswagen Passat GTE to przykład hybryd z wtyczką, których popularność na rynku systematycznie rośnie. +zobacz więcej

Podpisano umowę na dostawę kolejnych autobusów elektrycznych dla Warszawy. 10 nowoczesnych, ekologicznych pojazdów wyprodukuje spółka Solaris Bus and Coach z Bolechowa.

- Stawiamy na elektromobilność. Sześć lat temu zakupiliśmy cztery autobusy hybrydowe a dwa lata temu na Trakt Królewski wyjechały pierwsze pojazdy elektryczne. Dziś podpisaliśmy kolejną umowę – na dostawę 10 elektryków, które wyjadą na Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w marcu przyszłego roku. Planujemy, że do roku 2020 po ulicach stolicy będzie już jeździło 160 pojazdów korzystających z tego źródła energii – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

To już trzeci stołeczny przetarg na dostawę autobusów elektrycznych dla stolicy. Pierwszy z nich rozstrzygnięto w 2014 r. (wygrał Solaris), a kolejny – w roku 2016 (wygrało konsorcjum Ursus Bus oraz AMZ-Kutno).

Niskopodłogowe, 12-metrowe autobusy Solaris Urbino electric zostaną wyposażone w klimatyzację, system monitoringu, automaty biletowe i szereg ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Będą dostosowane do ładowania akumulatorów za pomocą pantografów z ładowarek napowietrznych umieszczanych na pętlach autobusowych (docelowo 19 na terenie miasta, pierwsza powstała przy ul. Spartańskiej).

- Niezmiernie cieszy mnie, że możemy kontynuować wieloletnią i owocną współpracę z MZA, dostarczając kolejną partię autobusów elektrycznych. Wybór naszych pojazdów jest widocznym dowodem na to, iż Warszawa nie tylko konsekwentnie inwestuje w zakup nowoczesnych, komfortowych i przyjaznych środowisku niskopodłogowych autobusów miejskich, ale robi to jednocześnie w sposób wyjątkowo efektywny, wyznaczając ogólnoeuropejskie trendy w komunikacji miejskiej - dodaje Solange Olszewska, prezes zarządu Solaris Bus and Coach. Ale to nie koniec zakupów Miejskich Zakładów Autobusowych.

- Do 2027 roku chcemy wprowadzić do ruchu 800 nowych autobusów (610 – 18-metrowych oraz 190 – 10- i 12-metrowych). Chcemy, żeby w dużej mierze były to autobusy nisko i bezemisyjne czyli hybrydowe, gazowe i elektryczne – informuje Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych.

Najbliższe plany to odbiór 10 elektrobusów Ursusa, długofalowe testy przegubowego autobusu elektrycznego, uruchomienie na jesieni kolejnych dwóch ładowarek na ulicy Spartańskiej i wreszcie jeszcze w tym roku ogłoszenie przetargu na budowę 10 punktów ładowania ulicznego. Miejska spółka będzie nadal premiowała u dostawców stosowanie rozwiązań proekologicznych takich jak panele fotowoltaiczne na dachach autobusów czy rekuperacja (co pozwala na zmniejszenie zużycia oleju napędowego). Będzie też inwestowała w zielone, energooszczędne i czyste zajezdnie.

Oddział przy ul. Woronicza, wyposażono już w elektrownię słoneczną z 290 panelami fotowoltaicznymi, system ładowarek do obsługi elektrobusów i energooszczędne ledowe oświetlenie. W najbliższych latach powstanie również nowa, nowoczesna zajezdnia przy ul. Redutowej.

Od 2007 roku na ulice Warszawy wyjechało już 1068 nowych niskopodłogowych autobusów za ponad miliard złotych (w tym 49 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi: 35 gazowych Solbusów oraz 10 autobusów elektrycznych i 4 hybrydy Solarisa), co pozwoliło na wymianę prawie 80 proc. taboru spółki MZA.

