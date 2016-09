Inka, Pilecki czy Pomarańczarka

Do 25 września na facebookowym profilu PKP Intercity można zagłosować na nazwy dla dziesięciu pociągów, które niebawem wyjadą na tory.

Jest to już druga edycja internetowego plebiscytu. Plebiscyt zakończy się 25 września.

Do akcji włączyły się dwie instytucje - Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zaproponowali nazwy, które związane są z polską kulturą i historią. Dzięki temu pasażerowie będą mieli okazję zapoznać się z ciekawymi dziełami sztuki czy biografią ważnych postaci historycznych.

„Muzeum Narodowe w Warszawie zaproponowało nazwy dla pociągów, które nawiązują do tytułów najsłynniejszych polskich dzieł malarskich, rzeźby, nazwisk znanych malarzy oraz zjawisk obecnych w historii sztuki. Chcielibyśmy zainspirować podróżnych do zapoznania się z twórczością takich autorów jak Aleksander Gierymski, Józef Chełmoński czy Jan Matejko. Wśród wybranych dzieł znalazły się m.in. Pomarańczarka, Bociany, Stańczyk. Być może już niedługo pojedziemy w Polskę z Pocałunkiem, Awangardą czy Rytmem. Wszystkie te dzieła i tendencje sztuki można na co dzień poznawać w gmachu Muzeum w Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie" - mówi rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Warszawie, Marta Dziewulska.

„Historia i pamięć o przeszłości są niezmiernie ważne, ponieważ budują wspólnotę, kształtują też nasz kod kulturowy. Nazwanie pociągów imionami bohaterów naszej Wolności to jedna z form edukacji historycznej, adresowanej głównie do młodego pokolenia. Podróż pociągiem może stać się bowiem okazją do refleksji nad przeszłością, aby wzorem bohaterów lat minionych budować teraźniejszość i myśleć o przyszłości" – zachęca do udziału w plebiscycie p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Pierwsza edycja plebiscytu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W głosowaniu wzięło udział blisko 50 tysięcy osób. Internauci wybrali nazwy takie jak Kortowo, Deyna, Bursztyn czy Błyskawica, które jeżdżą w obecnym rozkładzie jazdy.

Pociągi z nowymi nazwami będą kursować m.in. na trasach: Warszawa – Szczecin, Warszawa – Rzeszów, Katowice – Świnoujście, Szczecin – Olsztyn, Lublin – Bielsko-Biała czy Poznań – Trójmiasto. Składy będą jeździć od nowego rozkładu jazdy 2016/17.

Głosowanie zacznie się 12 i potrwa do 25 września. Wystarczy odwiedzić profil na Facebooku „PKP Intercity. Pociąg do podróży" i w specjalnie przygotowanej ankiecie wybrać jedną z trzech propozycji nazw dla każdego z 10 pociągów.

zyciewarszawy.pl