Kolej znowu jeździ inaczej

Z powodu prac remontowych na torach wokół stolicy po raz kolejny w tym roku zmienił się rozkład jazdy pociągów.

źródło: Koleje Mazowieckie

16 października zmienił się rozkład jazdy pociągów SKM. Dla linii S1, S2 i S3 zostały wprowadzone kilkuminutowe przesunięcia wybranych kursów. Część pociągów linii S9 nadal będzie zaczynała i kończyła kursy na stacji Warszawa ZOO. Rozkład jazy będzie obowiązywał do 10 grudnia.

Od 1 listopada w porze nocnej – w związku z pracami konserwacyjnymi na podmiejskiej linii średnicowej – część pociągów SKM linii S1 i S2 będzie kursowała linią dalekobieżną z pominięciem przystanków: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

Utrzymane zostaną dodatkowe skrócone kursy linii S3 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec. Wprowadzono je na początku września, aby ułatwić dojazd na Służewiec podczas remontu ulicy Marynarskiej.

Kontynuowany będzie także remont torów na moście Gdańskim. Wybrane pociągi SKM linii S9 i Kolei Mazowieckich linii R9 będą nadal zaczynały i kończyły kursy na stacji Warszawa ZOO. Do 10 grudnia br. zostanie utrzymane w dni robocze wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM.

Do 10 grudnia – w związku z pracami remontowymi na moście Gdańskim – w dni robocze będzie obowiązywało honorowanie biletów.

Bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w godzinach 14-20 (dotyczy rozpoczęcia i zakończenia podróży): w pociągach SKM linii S9 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO w tramwajach i autobusach ZTM na odcinku Dw. Gdański – rondo Starzyńskiego.

Bilety ZTM (wszystkie rodzaje) są honorowane w pociągu KM nr 51602 (Ciechanów – Warszawa ZOO godz. 6.45 – Warszawa Zachodnia godz. 7.00) na odcinku Warszawa ZOO – Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia. Dzięki temu pasażerowie pociągu SKM S9, który kończy kurs na przystanku Warszawa ZOO (planowy przyjazd o godz. 6.39) mogą kontynuować podróż w kierunku Warszawy Zachodniej na tym samym bilecie.

Pasażerowie z kartonikowymi biletami ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.11 godz. 06.55. Osoby posiadające bilety zakodowane na WKM muszą je wcześniej aktywować.

Zmianie uległy też rozkłady jazdy dla Kolei Mazowieckich. Oto najważniejsze.

Linia nr 3 Warszawa – Łowicz - w okresie od 18 do 30 października wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów ze względu na remont wiaduktu pomiędzy Warszawą Włochy a Gołąbki; w dniach 4 listopada od godz. 20.00 do 7 listopada do godz. 4.00 oraz od 18 listopada od godz. 20.00 do 21 listopada do godz. 4.00 będzie zamknięty jeden tor na odcinku Błonie - Ożarów Mazowiecki; w dniach 25 listopada od godz. 22.00 do 28 listopada do godz. 4.00 oraz od 2 grudnia od godz. 22.00 do 5 grudnia do godz. 4.00 zamknięty będzie odcinek Sochaczew - Teresin Niepokalanów. W związku z ww. zamknięciami część pociągów została odwołana, część zmieniła godziny kursowania.

Linia nr 6 Warszawa – Tłuszcz – Małkinia - od 16 października zwiększy się liczba pociągów z Tłuszcza i Wołomina, kursujących przez linię średnicową; - na odcinku Zielonka – Warszawa Rembertów, w dniach 1, 2, 5 grudnia będzie kursować kolejowa komunikacja zastępcza.

Linia nr 8 Warszawa – Radom – Skarżysko Kamienna - część pociągów będzie odwołana; - niektóre pociągi będą kursowały w skróconej relacji; pociąg „Radomiak" będzie kursował trasą okrężną przez CMK; na odcinku Czachówek – Góra Kalwaria, w okresie od 16 października do 10 grudnia wszystkie kursy będą obsługiwane autobusową komunikacją zastępczą; w związku z zamknięciem jednego z torów na odcinku Czachówek Południowy - Chynów zmienią się godziny kursowania niektórych pociągów.

W celu zmniejszenia uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami remontowymi, najbardziej newralgiczne pociągi kursujące na tej linii zostały zaplanowane w zestawieniu zwiększonym do 3 EZT.

Linia nr 9 Warszawa – Działdowo - utrzymają się dotychczasowe utrudnienia w związku z ruchem jednotorowym na Moście Gdańskim.

Linia nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka - na odcinku Mostówka – Wyszków, w okresie 5 – 6 listopada będzie kursować kolejowa komunikacja zastępcza.

Linia nr 31 Siedlce – Czeremcha W związku z modernizacją linii na odcinku Niemojki – Czeremcha od 14 listopada wydłuży się czas jazdy pociągów.

