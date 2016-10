Samochody pojadą wreszcie pod torami

W piątek wieczorem otwarty zostanie bezkolizyjny przejazd przez tory kolejowe w Międzylesiu.

Tunel drogowy zbudowany został pod linią kolejową w rejonie stacji PKP Warszawa Międzylesie. Prace przy przebudowie ul. Żegańskiej i Zwoleńskiej oraz budowie tunelu i przejść podziemnych rozpoczęły się półtora roku temu.

Wszystko będzie gotowe w listopadzie – wtedy obok otwartego tunelu dla samochodów, otwarte zostaną nowe przejścia podziemne pod jezdniami ul. Patriotów i pod ul. Żegańską.

Przejazd przez tory kolejowe przy stacji Warszawa Międzylesie był prawdziwą zmorą kierowców – w godzinach szczytu komunikacyjnego zapory opadały co kilka minut i wtedy trudno było poruszać się po okolicznych ulicach bo oczekujące na przejazd samochody skutecznie je blokowały. Dlatego na północ od przejazdu kolejowego wybudowany został 80-metrowy tunel pod torami, a przejazd zamknięty.

Dla pieszych powstało przejście podziemne z wyjściem na peron stacji kolejowej i ul. Patriotów; są windy a po zachodniej stronie także rampa dla rowerzystów. Drugie przejście podziemne (również z windami) jest na wysokości ul. Dworcowej, pod ul. Żegańską. Przebudowane zostały także okoliczne ulice. Ulica Żegańska ma teraz dwie jezdnie, powstały dwa nowe ronda na skrzyżowaniu ulic Zwoleńskiej i Mrówczej oraz Żegańskiej i Dworcowej, a rondo przy ul. M. Pożaryskiego zostało przebudowane. Nowe odcinki ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej są na północ od miejsca, gdzie kiedyś był przejazd przez tory kolejowe, natomiast istniejące (i wyremontowane) fragmenty ul. Zwoleńskiej od Mrówczej do Patriotów oraz ul. Żegańskiej od Dworcowej do K. Szpotańskiego to teraz drogi lokalne.

Przebudowane zostały także kilkusetmetrowe odcinki ul. Patriotów. Przed budową nie było tu wiele zieleni, teraz posadzono ponad 120 drzew (klonów, lip, świerków) i prawie 15 tys. krzewów (takich jak berberys, dereń, irga, forsycja, tawuła, bez, jałowiec, róże).

Przewidywany, całkowity koszt inwestycji wraz z odszkodowaniami za grunty to 148 mln zł. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu Warszawy.

