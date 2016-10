Stop dla pociągów z powodu zmiany czasu

W długi weekend można jeździć koleją z biletem wycieczkowym KM. Kolejarze przypominają też o nocnej zmianie czasu, pociągi wtedy zostaną zatrzymane.

Koleje Mazowieckie przedłużają okres obowiązywania oferty „Bilet wycieczkowy." Można go kupić przez cały dzień w poniedziałek 31 października. Bilet wycieczkowy obowiązuje od 28 października 2016 r. (piątek) od godziny 18 do 1 listopada (wtorek) do godz. 24.

Na podstawie biletu wycieczkowego można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam" lub „tam i z powrotem" (bez względu na odległość km) wynosi 1 dzień. Podróż musi być ukończona do 24 terminu ważności biletu.

Kolejarze przypominają,że w ten weekend nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z 29 na 30 października wskazówki zegara zostaną przesunięte z godziny 3 na 2. W związku z tym 17 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinę na najbliższej stacji, tak aby dotrzeć do celu zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy.

Oznacza to, że m.in. pociąg TLK Mars relacji Kraków Główny - Kołobrzeg, w momencie przesunięcia wskazówek zegara zatrzyma się na dworcu Warszawa Wschodnia. Po godzinie skład wyruszy w dalszą trasę. Mimo postoju, do celu dojedzie zgodnie z planem. Taka procedura stosowana jest co roku, by nie rozregulować rozkładu jazdy.

Dokładne godziny kursowania pociągów w noc przejściową można sprawdzić na stronie internetowej przewoźnika.

Przypomnijmy. Zmiana środkowoeuropejskiego czasu letniego na zimowy czas środkowoeuropejski odbywa się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. Czas zimowy obowiązuje w około 70 krajach na całym świecie.

zyciewarszawy.pl