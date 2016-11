Nie wszystkie pociągi wyjadą

Koleje Mazowieckie zapowiadają przerwa w kursowaniu niektórych pociągów w związku z pracami torowymi.

W związku z dodatkowymi pracami remontowymi od 14 listopada do 5 grudnia na wybranych odcinkach, nie będą kursowały pociągi Kolei Mazowieckich. W zamian zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza.

Przerwa w kursowaniu dotyczy linii:Nr R61 Tłuszcz – Ostrołęka (od 19 listopada godz. 7.30 do 21 listopada godz. 7.30 na odcinku Wyszków - Mostówka z powodu naprawy przejazdu kolejowego; od 26 listopada godz. 8 do 28 listopada godz. 8 na odcinku Pasieki - Ostrołęka z powodu naprawy przejazdu kolejowego), Nr R8 Warszawa – Radom (od 2 grudnia godz. 20 do 5 grudnia godz. 3 na odcinku Ustanówek - Czachówek Południowy z powodu montażu w stacji Czachówek Południowy nowych elementów infrastruktury kolejowej; 9 grudnia godz. 17.40 do godz. 3.40 dnia następnego na odcinku Piaseczno - Chynów z powodu dalszej przebudowy stacji Czachówek Południowy) Nr R7 Warszawa – Dęblin (od 14 do 30 listopada w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 23.50 – 4 dnia następnego na odcinku Celestynów – Pilawa z powodu usuwania usterek, w związku z tym pociąg nr 19567 relacji Warszawa Zachodnia – Pilawa skończy bieg na stacji Celestynów).

Na tych odcinkach będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów oraz autobusów komunikacji zastępczej został zamieszczony na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.

zyciewarszawy.pl