Bezpieczniejsze pociągi

Koleje Mazowieckie otrzymały funduszom unijnym na modernizację 39 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma wsparcie w wysokości ponad 128 mln zł. To dobra wiadomość dla pasażerów podróżujących m.in. na linii Warszawa Wileńska–Małkinia.

To już kolejny etap działań inwestycyjnych spółki „Koleje Mazowieckie – KM". Projekt jest właśnie w trakcie realizacji i zakończy się w drugim kwartale 2017 r. Na tory wyjechał już dwudziesty pierwszy pojazd serii EN57AL, zmodernizowany w ramach tego projektu. Prace prowadzone są przez ZNTK "Mińsk Mazowiecki" S.A. oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Każdy z 39 pojazdów posiada m.in.: klimatyzację przedziałów pasażerskich, komfortowe i wyciszone wnętrze, nowe okna, podłogi, ściany i wygodne fotele. Do dyspozycji podróżnych są też nowoczesne toalety z zamkniętym obiegiem i przewijakiem dla niemowląt. Pasażerowie mogą także korzystać z gniazdek elektrycznych zamontowanych pod fotelami. Pojazdy posiadają przejrzysty system informacji pasażerskiej, wi-fi, a także monitoring zewnętrzny oraz wewnętrzny. Dzięki zastosowaniu zupełnie nowych podzespołów została zwiększona moc układu napędowego umożliwiająca szybszą jazdę pojazdu (do 120 km/h) oraz zwiększenie przyspieszenia, co przełoży się na skrócenie czasu podróży.

Pojazdy są przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością, osób niedosłyszących i niedowidzących. Wyposażone są w wiele udogodnień, m.in.: szerokie wejścia, windy lub rampy dla osób niepełnosprawnych, mocowania dla wózków inwalidzkich, przestrzeń manewrową zapewniającą swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich w obrębie przedziału oraz toalety dostosowane dla tych osób. W wagonach zamontowane są też systemy audiowizualne ułatwiające korzystanie z transportu osobom niedosłyszącym i słabowidzącym.

– Jesteśmy jedną z najlepiej absorbujących środki unijne spółką kolejową. Łączymy współpracę z różnymi podmiotami, które te środki dystrybuują. Mogę zapewnić, że u nas te środki nie będą marnowane. Łącznie ten dzisiejszy projekt jest wart blisko 200 mln zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 128 milionów, ale chciałbym zaznaczyć, że te brakujące 70 mln dokłada spółka Koleje Mazowieckie – powiedział Andrzej Buczkowski, członek zarządu, dyrektor finansowy Kolei Mazowieckich.

zyciewarszawy.pl