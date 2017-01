Szybciej koleją ze stolicy do Lublina

Niemal 3,2 mld złotych będą kosztować inwestycje na torach w województwie lubelskim. Dzięki temu szybciej dojedziemy do Warszawy.

autor: Jacek Świerczyński źródło: Rzeczpospolita Ważnym elementem inwestycji kolejowych w regionie będą projekty związane z elektryfikacją tras i wymianą urządzeń sterowania ruchem. +zobacz więcej

W ramach Krajowego Programu Kolejowego w województwie lubelskim zrealizowanych zostanie osiem przedsięwzięć za 3,2 mld zł. Lista rezerwowa obejmuje kolejnych sześć projektów wartych ponad 800 mln zł.

W 90 minut do Warszawy

Największą i najbardziej oczekiwaną inwestycją jest modernizacja trasy Warszawa – Lublin. Kosztem prawie 4 mld zł zmieni się standard 170 km linii kolejowej (wartość projektu na Lubelszczyźnie to ok. 2 mld zł). PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizują sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wymienią rozjazdy. To spowoduje wzrost szybkości, standardu i bezpieczeństwa podróży. Później, w 2019 r., powstanie też drugi tor na odcinku Otwock – Pilawa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za dwa–trzy lata pociągi pasażerskie mają poruszać się tą trasą z prędkością 160 km/h, a w ruchu towarowym 120 km/h. Planowany czas przejazdu pociągiem ze stolicy do Lublina skróci się do 90 minut.

– Zwiększy się także komfort podróży pasażerów. Wszystkie przystanki i stacje na modernizowanym odcinku wyposażone będą w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i system informacji pasażerskiej. Zostaną także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i podróżnych z ciężkim bagażem – mówi Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

W Lublinie wybudowany zostanie dodatkowy przystanek „Lublin Zachód". Dla zapewnienia bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na modernizowanym odcinku powstaną dwa nowe wiadukty kolejowe oraz 12 przejść dla pieszych pod torami.

Płynny przejazd pociągów mają zapewnić nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. Zmiany odczują także kierowcy, gdyż poprawi się stan przejazdów kolejowo-drogowych.

Zanim w połowie roku rozpoczną się prace na linii Warszawa – Lublin, kolejarze muszą uporać się z trwającym remontem linii kolejowej na odcinku Łuków – Parczew, która będzie objazdem dla modernizowanej trasy Warszawa – Lublin. To zadanie obejmuje wymianę 90 km szyn i 75 tys. podkładów. Powstanie też 14 nowych rozjazdów, zmodernizowanych zostanie również 21 obiektów inżynieryjnych i przejazdów kolejowo-drogowych. Koszt inwestycji to ponad 100 mln zł.

– Wykonawca przebudował już 80 obiektów inżynieryjnych oraz wymienił tory na odcinku 11 km. Pierwsze pociągi pojadą z Łukowa do Parczewa już w połowie przyszłego roku – zaznacza Karol Jakubowski.

Ważna magistrala

PKP PLK otrzymały też 400 mln zł unijnego wsparcia z programu operacyjnego „Polska wschodnia" na modernizację linii kolejowych z Lublina do Stalowej Woli (całość inwestycji to 569 mln zł). To pierwszy krok w stronę budowy Magistrali Wschodniej łączącej pięć województw.

– Realizacja tej inwestycji oznacza lepsze podróże dla pasażerów i zapewnienie dobrego transportu towarów, między innymi pociągów towarowych czy węglowych z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec. W 2017 roku rozpoczniemy prace renowacyjne, a już w 2020 roku będziemy korzystać z ich efektów – deklaruje Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Wśród kluczowych inwestycji dla gospodarki regionu znalazły się także przedsięwzięcia mające poprawić obsługę kolejowych przejść granicznych Dorohusk-Jagodin i Terespol-Brześć, na które przeznaczono łącznie 114 mln zł.

"Rzeczpospolita"