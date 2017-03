Szybciej koleją na Mazury

Zaplanowana modernizacja linii pozwoli skrócić czas podróży na co najmniej dziesięciu trasach regionu.

źródło: 123RF Przeszło 2,3 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych na Warmii i Mazurach +zobacz więcej

Przeszło 2,3 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych na Warmii i Mazurach. Siedem projektów, które będą realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK), przyczyni się do skrócenia czasu podróży w połączeniach regionalnych i dalekobieżnych. Ponadto zwiększy komfort obsługi pasażerów na stacjach i przystankach, poprawią się warunki do przewozu towarów, a także polepszy dostępność do oferowanych przez kolej usług.

– Realizacja inwestycji na Warmii i Mazurach poprawi jakość obsługi podróżnych i zwiększy bezpieczeństwo ruchu. O ponad godzinę krótsze będą podróże koleją ze Szczytna do Ełku, o kwadrans krócej pojedziemy ze stolicy do Olsztyna – zapowiada Ireneusz Merchel, prezes zarządzającej infrastrukturą spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Na liście podstawowej KPK dla regionu Warmii i Mazur znalazło się pięć projektów wartych ponad 1,5 mld zł. Dwa projekty o wartości ok. 750 mln zł trafiły na listę rezerwową.

Do najważniejszych przedsięwzięć będzie należała modernizacja linii nr 38 na odcinku Ełk–Korsze. Zostanie przeprowadzona w latach 2020–2023 nakładem 578,5 mln zł. Projekt będzie finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednym z jego kluczowych elementów stanie się elektryfikacja linii, która umożliwi skrócenie czasu przejazdu na odcinku Korsze–Ełk z 1 godziny i 36 minut do 1 godziny i 4 minut. Natomiast czas podróży w relacji Olsztyn–Korsze–Ełk ma zostać zredukowany z 2 godzin i 24 minut do 1 godziny i 47 minut. Plan zakłada, że po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością 120 kilometrów na godzinę, natomiast towarowe – 100 km/godz.

Nie mniej ważną inwestycją będzie przebudowa linii nr 216 na odcinku Działdowo–Olsztyn. Z jednej strony usprawni ona przewóz towarów w regionie i wywóz ładunków w kierunku portów, z drugiej – wpisze się w planowaną przez miasto rozbudowę kolei aglomeracyjnej. Realizację przedsięwzięcia, które będzie finansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i ma kosztować 237,4 mln zł, zaplanowano na lata 2017–2020.

Modernizacja trasy pozwoli podnieść maksymalną prędkość dla pociągów pasażerskich do 120 km/godz., natomiast dla towarowych – do 80 km/godz. Efektem będzie redukcja czasu jazdy między Działdowem i Olsztynem o ok. 16 minut dla pociągów regionalnych. Z kolei podróż pociągami międzyregionalnymi w relacji Warszawa–Olsztyn ma się skrócić z 2 godzin i 28 minut do 2 godzin i 12 minut. Poprawi się także standard obsługi pasażerów, a modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych zwiększy bezpieczeństwo. Pojawi się nowy przystanek: Olsztyn Dajtki, natomiast stacja Nidzica zostanie wydłużona.

Bardziej kosztownym przedsięwzięciem okażą się natomiast prace na linii 219 Ełk–Szczytno: mają pochłonąć 326,7 mln zł. Przewiduje się, że ich rezultatem będzie czterokrotne podniesienie dopuszczalnej prędkości jazdy – z 30 km/godz. do 120 km/godz. dla pociągów pasażerskich i do 80 km/godz. dla pociągów towarowych.

W rezultacie przejazd na odcinku Szczytno–Ełk zostanie skrócony o prawie półtorej godziny, natomiast podróże w relacji Olsztyn–Szczytno–Ełk skrócą się z 3,5 godziny do ok. 2 godzin i 11 minut. W ramach prac przewidziane jest m.in. rozbudowanie Lokalnego Centrum Sterowania w Szczytnie o trzy stacje: Drygały, Spychowo oraz Pisz.

"Rzeczpospolita"