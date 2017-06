Będzie szybciej z Lublina do Warszawy

Niemal 6 mld zł pochłoną inwestycje drogowe i kolejowe, które ułatwią komunikację ze stolicą. Wcześniej pasażerów i kierowców czekają utrudnienia.

Z Lublina w kierunku Warszawy od trzech lat kierowcy jadą 32-km odcinkiem trasy szybkiego ruchu, która kończy się w Kurowie. Właśnie ruszyła budowa kolejnego 59-km odcinka drogi S17 od węzła Kurów do obwodnicy Garwolina. Łączna wartość inwestycji to prawie 2 mld zł, z czego koszt robót to około 1,5 mld zł.

– To bardzo duże przedsięwzięcie inżynierskie i logistyczne. Inwestycja podzielona została na cztery zadania, które realizuje trzech wykonawców – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Regionalna Via Carpatia

Niemal połowa trasy powstaje w sąsiedztwie obecnej DK17, z czego około 10 km zostanie przebudowane do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Jej nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego, a przekrój jezdni umożliwi w przyszłości dobudowę w pasie rozdziału trzeciego pasa ruchu. Na trasie zbudowanych zostanie blisko 90 obiektów inżynierskich, w tym 23 mosty (najdłuższy na rzece Wieprz), 45 wiaduktów oraz trzy kładki. Powstanie siedem węzłów drogowych (Górzno, Gończyce, Trojanów, Ryki Północ, Ryki Południe, Skrudki i Żyrzyn) oraz cztery miejsca obsługi podróżnych. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w połowie 2019 roku.

Rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA twierdzi, że inwestycja nie spowoduje znaczących utrudnień dla kierowców. – Jedynie na kilku odcinkach, tam, gdzie prowadzone są prace inżynieryjne, będą niewielkie przewężenia, ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót. Nie przewidujemy ruchu wahadłowego – mówi Krzysztof Nalewajko.

Wąskim gardłem przejazdu do Warszawy od strony Lublina jest rondo w Kołbieli. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim toczy się właśnie postępowanie w sprawie zezwoleń na realizację kolejnych dwóch odcinków przyszłej S17: od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli oraz od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina o długości 33 km. Po zakończeniu inwestycji całą trasę od Lublina do węzła Lubelska kierowcy mają pokonywać w 1,5 godziny.

Dla regionu ważna jest też trasa S19, która docelowa ma się stać fragmentem międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego od południa przez Rzeszów, Lublin do Augustowa. Obecnie ukończono kilka odcinków drogi na Podkarpaciu. W tym roku mają być wybrani wykonawcy lubelskiej nitki S19. Na trzy odcinki, od końca obwodnicy Kraśnika do granicy województwa (łącznie 33 km), otwarto oferty wykonawców i trwa ich weryfikacja. Natomiast na kolejne trzy odcinki, od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika, łącznie 42 km, jest przygotowywana dokumentacja potrzebna do zaproszenia wykonawców do składania ofert cenowych. Umowy w systemie projektuj i buduj na cały 75-km lubelski odcinek S19 zostaną podpisane w tym roku. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 roku.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało też, że do prac przygotowawczych skierowało fragmenty trasy między Lublinem a Lubartowem, odcinek od granicy województwa mazowieckiego do Lubartowa (węzeł Lubartów Północ) oraz odcinek: granica województwa podlaskiego – Łosice – granica województwa lubelskiego.

Dłuższa jazda

W czerwcu ruszyła też długo oczekiwana modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Lublin–Otwock. To największy projekt kolejowy w Polsce, wart 3,5 mld zł. PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizują sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wymienią rozjazdy. Modernizacja 150 km torów potrwa do 2020 roku i ma doprowadzić do skrócenia czasu podróży z obecnych 2 godzin i 15 minut do półtorej godziny. Po nowych torach pociągi osobowe mają jeździć z prędkością 160 km/h, towarowe 120 km/h. Po modernizacji uruchomionych zostanie więcej połączeń, powstanie też nowy przystanek Lublin Zachód. Na trasie do Otwocka przebudowane będą 34 stacje i przystanki, powstaną dwa nowe wiadukty, 11 przejść dla pieszych pod torami, system informacji pasażerskiej. Zmiany odczują także kierowcy, gdyż poprawi się stan przejazdów kolejowo-drogowych.

Zanim jednak to nastąpi, pasażerów czekają niedogodności. I to spore. Do grudnia 2018 roku wyłączona z ruchu zostanie linia Lublin–Pilawa. Pociągi z Lublina do Warszawy będą jeździły objazdami przez Lubartów, Parczew, Radzyń Podlaski, Łuków, Siedlce i Mińsk Mazowiecki. Czas przejazdu wydłuży się do prawie 3 godzin. Natomiast z Lublina do Dęblina i na lokalnych trasach uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. W 2019 roku prace przeniosą się na odcinek między Pilawą a Otwockiem, gdzie dobudowany będzie nowy tor. Modernizacja linii z Otwocka do Warszawy jest w fazie projektowej.

Modernizacji linii Lublin–Warszawa ma wpłynąć korzystnie nie tylko na ruch pasażerski, ale i towarowy, m.in. doprowadzić do przeniesienia części spedycji z kół na tory.

