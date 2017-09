Kolej jedzie inaczej

Zmienia się rozkład jazdy pociągów.

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 3 września do 14 października 2017 r. Najpoważniejsze zmiany czekają podróżnych korzystających z przejazdów na trasie Warszawa - Grodzisk Mazowiecki.

Remont linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki wejdzie w najtrudniejszą fazę. Pociągi KM i SKM Warszawa nie będą zatrzymywały się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych od Warszawy Włochy do Milanówka. Część pociągów jadący do Grodziska lub z Grodziska Mazowieckiego zostanie odwołana. Pociągi KM kursujące ze Skierniewic, Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego do Warszawy będą się zatrzymywały w Grodzisku Mazowieckim, a następnie dopiero na stacji Warszawa Zachodnia. W zamian uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Wybrane pociągi skończą bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary – Łowicz będzie kursowała komunikacja zastępcza. Dodatkowo, w związku z remontem linii nr 447, ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki będzie odbywał się wahadłowo po jednym czynnym torze. Część pociągów będzie kursowała z pominięciem stacji Warszawa Gołąbki oraz Warszawa Ursus Północny. Żaden pociąg nie będzie zatrzymywał się na stacji Warszawa Włochy. Część pociągów będzie miała zmieniony rozkład jazdy.

Na linii będą kontynuowane prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą prowadzone na odcinku Łochów - Sadowne Węgrowskie – Małkinia. Wybrane połączenia na tym odcinku zostaną obsłużone zastępczą komunikacją autobusową.

Nadal będą prowadzone prace związane z modernizacją linii. Na odcinku Garwolin – Dęblin będzie wstrzymany ruch pociągów - nadal będzie tu kursować zastępcza komunikacja autobusowa. W związku z planowanym rozpoczęciem remontu w stacji Otwock znacznie zmienią się godziny kursowania pociągów.

Po zakończeniu zasadniczej fazy remontu na odcinku Warszawa Okęcie - Czachówek Południowy, Koleje Mazowieckie uruchomią w popołudniowym szczycie komunikacyjnym dwa dodatkowe połączenia z Warszawy Wschodniej do Piaseczna.

W związku z modernizacją linii ruch pociągów będzie wstrzymany na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia p.8. Ruch pociągów na Moście Gdańskim w dalszym ciągu będzie odbywać się po jednym czynnym torze.

