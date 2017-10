Słoneczny rekord

Pociąg "Słoneczny" w ciągu 13 sezonów przewiózł już milion pasażerów.

Pociąg „Słoneczny" zakończył swój 13. sezon. W tym roku przewiózł ponad 111 tysięcy osób. W ciągu trzynastu edycji w podróż „Słonecznym" wybrało się w sumie ponad milion osób. Połączenie stolicy z Pomorzem od momentu uruchomienia w 2005 r. cieszy się niesłabnącą popularnością.

W te wakacje pociąg zabrał swoich pierwszych pasażerów 24 czerwca, wyruszając ze stacji Warszawa Zachodnia o godz. 8.01. Swój sezon „Słoneczny" zakończył 3 września na stacji Warszawa Zachodnia o godzinie 21:09. Przypomnijmy, że „Słoneczny" kursuje według wydłużonej trasy, czyli do Ustki, od 2015 r. W okresie wakacyjnym przewiózł 111 tysięcy osób, czyli o blisko 15,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej.

- Jedną z zalet „Słonecznego", jak wynika z przeprowadzonych na pokładzie ankiet, jest oprócz atrakcyjnej ceny i krótkiego czasu przejazdu, profesjonalna obsługa – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

To połączenie bardzo atrakcyjne cenowo - bilet normalny do Trójmiasta kosztuje 45 zł, a do Ustki 60 zł. Ze zniżek mogą korzystać uczniowie i studenci. W pociągu można bezpłatnie przewieźć psa lub rower. Dodatkowo „Słoneczny" pokonuje drogę z Warszawy do Trójmiasta w niewiele ponad 3 godziny. Pasażer „Słonecznego" ma możliwość skorzystania z rabatów w wybranych miejscach kultury i rozrywki na Pomorzu w ramach akcji promocyjnej „Słoneczny wysyp rabatowy" oraz tańsze bilety wstępu do placówek biorących udział w akcji „Koleją do Kultury".

