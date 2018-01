Większe nakłady na modernizację torów

W 2018 roku i kolejnych latach inwestycje będą rekordowe.

źródło: Koleje Mazowieckie źródło: Rzeczpospolita Największe spiętrzenie prac na torach nastąpi w 2019 i 2020 roku

Wartość inwestycji w modernizację linii kolejowych sięgnie w 2018 roku 11 mld zł. Będą to największe roczne nakłady do tej pory.

W kolejnych dwóch latach wydatki inwestycyjne wzrosną jeszcze bardziej: w roku 2019 dojdą do prawie 13,5 mld zł, a w roku 2020 wyniosą blisko 12,8 zł.

Jak informuje zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK), wartość podpisanych w 2017 roku kontraktów przekroczyła 18,5 mld zł. W rezultacie w ramach Krajowego Programu Kolejowego realizowane są obecnie projekty za 25 mld zł.

Więcej kontraktów...

Kolej spieszy się z inwestycjami, bo w realizacji planów musi nadrobić opóźnienia. Umowami sypnęło tuż przed sylwestrem.

PLK podpisały m.in. wartą 1,3 mld zł umowę na budowę tunelu średnicowego w Łodzi. Inwestycja jest kolejnym etapem prac mających na celu zwiększenie przepustowości Łódzkiego Węzła Kolejowego.

W 2018 r. ma być także budowana za ok. 1 mld zł trasa Kraków Towarowy–Rudzice.

– To bardzo ważne projekty dla mieszkańców miast, aglomeracji i spójności sieci kolejowej – podkreśla Ireneusz Merchel, prezes PLK.

W rezultacie podpisanych w końcu ubiegłego roku kontraktów rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji dla modernizacji części trasy Rail Baltica – od Ełku do granicy w Trakiszkach oraz od Białegostoku do Ełku. W tym samym czasie zawarto umowę na budowę nowej łącznicy linii Czarnca–Włoszczowa Północ łączącej linię 61 z Centralną Magistralą Kolejową. Dzięki temu powstanie alternatywne połączenie z Kielc do Warszawy i Łodzi.

W ostatnich dniach grudnia ogłoszone zostały także cztery przetargi warte przeszło 2 mld zł na modernizację fragmentu linii nr 131 – tzw. węglówki łączącej Śląsk z Wybrzeżem.

Część z nowych inwestycji ma usprawnić kierowanie pociągami i poprawić bezpieczeństwo. Jeszcze przed świętami PLK zawarła umowy na wymianę części rozjazdów w województwach na południu kraju. Cały projekt obejmuje wymianę łącznie 245 rozjazdów w 12 województwach na 21 liniach kolejowych. Natomiast tuż przed końcem roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych zapewniło dofinansowanie dla budowy nowoczesnego systemu łączności i zarządzania ruchem na prawie 14 tys. linii kolejowych w całym kraju.

Rosnąca liczba inwestycji będzie jednak utrudniać ruch pociągów. Przełoży się to na wydłużenie czasów podróży, jak stało się m.in. na trasach łączących Warszawę z Poznaniem czy Lublinem.

Problemy będą również z przewozami towarowymi. Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego (UTK), w III kwartale 2017 r. średni czas opóźnień pociągów towarowych sięgnął 10 godzin. To oznacza, że w porównaniu z poprzednim kwartałem, zwiększył się aż o 20 proc.

...i wypadków

Duża liczba robót na torach może także przyczyniać się do wypadków. W grudniu pociąg Intercity relacji Szczecin–Katowice uderzył w koparkę pracującą na sąsiednim torze. W listopadzie kolizję z ciężarówką pracującą na przebudowie linii kolejowej miał pociąg relacji Berlin–Warszawa, a skład Kolei Mazowieckich miał podobny wypadek w Piastowie.

Według prezesa UTK Ignacego Góry, jeśli bezpieczeństwo zostanie zagrożone, będzie on wstrzymywał prace lub nakładał wysokie kary. – Kolejna kolizja z maszyną budowlaną to ostrzeżenie dla zarządcy infrastruktury. Dostrzegam potrzebę działań systemowych, które rozwiążą ten problem w całej sieci kolejowej w Polsce – zapowiada Góra.

Krajowy Program Kolejowy, wart 66 mld zł, zawiera przeszło 220 przedsięwzięć realizowanych na blisko 9 tys. km torów. Ma usprawnić ruch pociągów zarówno w aglomeracjach, jak i na liniach regionalnych, a także na trasach przeznaczonych do przewozu towarów.

W 2023 roku 8,5 tys. km linii kolejowych będzie już dostosowane do wyższych prędkości, natomiast 18 dużych miast zostanie połączonych liniami o średniej prędkości 100 kilometrów na godzinę. ©℗

"Rzeczpospolita"