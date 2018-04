Zmiany na kolei

Od 3 kwietnia nieco inaczej będą jeździły pociągi Kolei Mazowieckich.

Od dnia 3 kwietnia na wniosek pasażerów zostały wprowadzone następujące zmiany. Otóż linia nr 9 - pociąg nr 51600 relacji Ciechanów – Warszawa Gdańska będzie kursował wcześniej o 14 min., tzn. Ciechanów odjazd 3.13 i do Modlina przyjedzie o godzinie 4.01 i odjedzie o 4.11, zaś do stacji końcowej przyjedzie o 4.53. Zmiana ta pozwoli przesiąść się podróżnym do pociągu lotniskowego nr 93610 w stacji Modlin.

Linia nr 6 – na wniosek uczniów liceum w Łochowie zostały zamienione godziny pociągów nr 10925 relacji Warszawa Wileńska - Małkinia (odjedzie 10 min. wcześniej) oraz 11617 relacji Warszawa Wileńska - Tłuszcz (odjedzie 10 min. później).

Ponadto KM przypominają, że w związku z umacnianiem skarpy oraz przebudową sieci trakcyjnej w okresie od 4 do 30 kwietnia na linii nr 8 na odcinku Piaseczno – Czachówek Południowy ruch pociągów będzie odbywał się wahadłowo po jednym torze, co spowoduje istotne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

