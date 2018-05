Kolej zamiast autobusów

Radni PO Sejmiku Mazowieckiego proponują, aby w miejsce likwidowanych połączeń PKS zastąpiły je przewozy organizowane przez Koleje Mazowieckie.

Wkrótce zlikwidowane zostaną połączenia autobusowe w niektórych miejscowościach Mazowsza m.in. regionie płocko-ciechanowskim oraz siedlecko - ostrołęckim. Taką decyzję podjęła firma Mobilis.

Dlatego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego apeluje o podjęcie pilnych działań przez Urząd Marszałkowski. – Samorząd Województwa oraz Koleje Mazowieckie muszą zaangażować się w rozwój transportu publicznego na Mazowszu. Chcemy aby Koleje Mazowieckie realizowały przewozy autobusowe i dowoziły pasażerów do najbliższych stacji kolejowych. Jest to możliwe do zrealizowania. Już teraz na zlecenie spółki kolejowej realizowane są kursy autobusowe ze stacji do lotniska w Modlinie – mówi Krzysztof Strzałkowski, wiceprzewodniczący klubu radnych Platformy w Sejmiku. Jego zdaniem takie działania powinny być prowadzone we współpracy z gminami i powiatami, które mogłyby partycypować w kosztach nowych połączeń.

W związku z tym niezwykle istotne jest wprowadzenie oferty współpracy dla samorządów gminnych z Mazowsza. – Musimy rozpocząć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu dla Mazowsza. Te nowe rozwiązania powinny być wzorowane na bilecie aglomeracyjnym Zarządu Transportu Miejskiego – podkreśla Strzałkowski.

zw.com.pl