Bilet do pociągu kup przez telefon

Koleje Mazowieckie uruchomiły sprzedaż biletów za pośrednictwem mPay – systemu płatności przy użyciu telefonów komórkowych.

autor: Marta Bogacz

Usługa zakupu biletów kolejowych jest dostępna dla użytkowników aplikacji mPay w wersjach na telefony z systemami Android oraz iOS. Do zrealizowania zakupu konieczne jest posiadanie aktywnego połączenia z Internetem. Nie jest ono natomiast potrzebne do wyświetlania zakupionych biletów i okazywania ich do kontroli.

Dużym udogodnieniem dla osób korzystających z aplikacji mPay jest szybki dostęp do Wspólnego Biletu Samorządowego. Uprawnia on do nieograniczonej liczby przejazdów w niemal wszystkich pociągach uruchamianych przez przewoźników: Arriva, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Warszawską Kolej Dojazdową. Bilet jest ważny przez 24 godziny i pozwala podróżować na 62 liniach, obsługujących ponad 950 stacji na terenie 12 województw.

Po wyszukaniu połączenia aplikacja daje pasażerom dostęp do wielu informacji, jak czas podróży, długość trasy czy liczba i miejsca przesiadek. W łatwy sposób można też sprawdzić okres ważności biletu oraz stacje, w obrębie których jest on honorowany. Za bilety pasażerowie mogą płacić środkami z przedpłaconej elektronicznej portmonetki lub przy użyciu podłączonej do mPay karty płatniczej. Aplikacja została również wyposażona w funkcję zwrotu lub wymiany zakupionego biletu, z której podróżni mogą korzystać w razie zmiany planów wyjazdowych.

zw.com.pl