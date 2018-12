Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

16 grudnia zaczną obowiązywać dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.

Część z nich jest realizacją postulatów podróżnych, część została podyktowana modernizacją infrastruktury.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia

Od 2 stycznia 2019 r. niektóre pociągi będą kursować w zmienionych godzinach:

· 10815 relacji Warszawa Wileńska (odj. 8.10) – Wołomin Słoneczna (przyj. 8.32);

· 10927 relacji Warszawa Wileńska (odj. 8.00) – Łochów (przyj. 9.01) oraz zastępcza komunikacja autobusowa Łochów (odj. 9.06) – Małkinia (przyj. 10.08);

· 11774 relacji Tłuszcz (odj. 13.16) – Warszawa Wileńska (przyj. 13.55);

· 11906 relacji Łochów (odj. 12.26) – Warszawa Wileńska ( przyj. 13.25) dla osób podróżujących do Warszawy na godzinę 14.00.

Prace prowadzone na odcinku Łochów - Sadowne Węgrowskie – Małkinia będą wydłużone do 9 marca 2019 r. W związku z tym rozkład obowiązujący od 9 stycznia 2019 r. będzie podobny do tego, który obowiązuje do 8 stycznia 2019 r.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin

W związku z pracami polegającymi na włączeniu do ruchu zmodernizowanej części stacji Otwock w dniach 12-14 stycznia 2019 r., nastąpią duże utrudnienia w ruchu pociągów KM:

· pociągi KM do i z Otwocka zostaną odwołane;

· pociągi do i z Pilawa i Dęblina będą miały wydłużone postoje w stacji Warszawa Falenica, Otwock oraz Celestynów.

Od 15 stycznia 2019 r., w związku z przeniesieniem ruchu na zmodernizowaną część stacji w Otwocku, pociągi nadal będą miały wydłużone postoje w Celestynowie i Otwocku. Zmianie ulegną godziny kursowania pociągów.

W związku z prowadzonym przez zarządcę infrastruktury remontem przejazdu drogowego w Michalinie, w dniach 15 i 16 grudnia 2018 r. nastąpi zamknięcie całodobowe jednotorowe szlaku Warszawa Falenica – Otwock.

Część pociągów Kolei Mazowieckich pojedzie w zmienionych godzinach, a część pociągów Szybkiej Kolej Miejskiej kursować będzie w skróconej relacji do przystanku osobowego Warszawa Falenica lub Warszawa Gocławek. W relacji Otwock – Warszawa Falenica – Otwock zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa linii ZS7, wydłużona w wybranych godzinach do przystanku osobowego Warszawa Olszynka Grochowska.

W związku z powyższym, w dniach 15 i 16 grudnia 2018 r. w relacji Otwock – Warszawa Zachodnia – Otwock będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM wg poniższych zasad:

· bilety ZTM (wszystkich rodzajów) honorowane będą w pociągach KM;

· wszystkie bilety ważne na przejazdy pociągami KM: sieciowe, odcinkowe i jednorazowe (wydane do lub z odpowiedniej stacji) będą honorowane w pociągach SKM oraz w zastępczej komunikacji autobusowej linii ZS7 na całej trasie.

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna

Wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA Koleje Mazowieckie pracują nad uruchomieniem wczesno - porannego połączenia Warszawa – Radom, które zaczęłoby kursować w styczniu 2019 r.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo

Pociąg nr 51410 relacji Mława (odj. 3.06) – Modlin (4.17/4.27) – Warszawa Zachodnia P.8 (przyj. 5.17) od 17 grudnia 2018 r., na prośbę podróżnych, w stacji Modlin będzie skomunikowany z pociągiem nr 93610/1 relacji Modlin (odj. 4.21) – Warszawa Lotnisko Chopina (przyj. 5.20).

Linia nr R61 Tłuszcz – Ostrołęka

Od 17 grudnia 2018 r. na prośbę podróżnych następujące pociągi będą kursować w zmienionych godzinach:

· 19660 relacji Ostrołęka (odj. 12.03) – Tłuszcz (przyj. 13.36);

· 19666 relacji Ostrołęka (odj. 19.50) – Tłuszcz (przyj. 21.17);

· 91657 relacji Tłuszcz (odj. 12.47) – Ostrołęka (przyj. 14.10);

· 91665 relacji Tłuszcz (odj. 20.21) – Ostrołęka (przyj. 21.57).

Od 2 stycznia 2019 r.:

· 91633 relacji Tłuszcz (odj. 8.13) – Wyszków (przyj. 8.36);

· 91653 relacji Tłuszcz (odj. 7.13) – Ostrołęka (przyj. 8.57).

Linia nr R81 Radom – Dęblin

W związku z przedłużeniem terminu wykonywania prac modernizacyjnych w stacji Dęblin do 9 marca 2019 r. na odcinku Bąkowiec – Dęblin wciąż będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

