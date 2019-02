Szkielety pociągów już u przewoźnika

Koleje Mazowieckie odebrały pierwsze pudła wagonów nowych pociągów FLIRT.

Pudła trafią niebawem do zakładu Stadler Polska w Siedlcach, gdzie rozpocznie się ich zabudowa. Dwa pierwsze, z sześciu zamówionych w maju 2018 roku pojazdów, zostaną wprowadzone do eksploatacji na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. Kolejne cztery będą dostarczane sukcesywnie do końca I kwartału 2020 roku. Zgodnie z umową Stadler wyprodukuje dla Kolei Mazowieckich 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym 61 pięcioczłonowych i 10 dwuczłonowych.

Odbiory pierwszych gotowych pudeł wagonów odbyły się w zakładzie produkcyjnym Stadlera w Szolnok na Węgrzech. Delegacja Kolei Mazowieckich dokonała na miejscu odbioru pudła wagonu pomalowanego, pudła przed malowaniem, a także podwozia jednego z wagonów.

- Realizacja zamówienia na pierwszych sześć pociągów FLIRT przebiega zgodnie z planem. Dokonaliśmy szczegółowej weryfikacji parametrów technicznych, w szczególności wymiarów wagonów, jakości spawów, czy też grubości powłok lakierniczych. Jesteśmy zadowoleni z jakości produktu firmy Stadler – mówi Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

Pudła pociągów FLIRT są wykonane z aluminium, dzięki czemu są lżejsze niż pudła stalowe, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Jednocześnie przy stosunkowo niewielkiej masie spełniają wszystkie wymagania europejskich standardów wytrzymałościowych (EN 12663) i zderzeniowych (EN15227).

- Niższa masa pojazdu to niższe zużycie energii, a także niższe koszty jego utrzymania, np. dzięki dłuższym przebiegom pomiędzy wymianami zestawów kołowych. Te aspekty są szczególnie istotne dla przewoźnika, który użytkuje tabor przez wiele lat – podkreśla Magdalena Dankowska, Dyrektor Projektu w Stadler Polska.

Zgodnie z harmonogramem dostaw pierwsze sześć pojazdów zobaczymy na trasie Warszawa – Działdowo.

Pociągi zamówione przez Koleje Mazowieckie to elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT. Będą jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej i bezprzewodowy dostęp do internetu. Pociągi będą osiągały prędkość 160 km/h. Będą również wyposażone w monitoring, platformę dla osób z niepełnosprawnościami, miejsce dla wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów, nowoczesne toalety oraz interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej, a także defibrylatory AED. Wszystkie nowe pojazdy będą wyposażone w urządzenia ETCS (europejski system sterowania).

Umowa na dostawę pierwszych 6 pojazdów, z kontraktu przewidującego zakup 71 ezt, została podpisana w maju ubiegłego roku. Jej wartość to 205,8 mln zł (brutto). Kwota obejmuje nie tylko zakup pojazdów, ale także świadczenie usług serwisu i utrzymania, dostawę symulatora oraz szkolenia pracowników. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 79 proc. kwoty wydatków w ramach środków unijnych. Wartość całkowita projektu to 153,52 mln zł (brutto), z czego unijne dofinansowanie to 96,16 mln zł.

zw.com.pl