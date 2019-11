Zmiana rozkładu jazdy pociągów

15 grudnia 2019 r. wchodzi w życie zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.

Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach.

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice - układ połączeń nowej edycji rozkładu jazdy jest zbliżony do obecnie funkcjonującego. W porannym szczycie przewozowym zostało zaplanowane dodatkowe połączenie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów. Od 15 grudnia PKP PLK planują usunąć uciążliwe ograniczenia prędkości przy wybranych stacjach i przystankach osobowych, co przełoży się na skrócenie czasu przejazdu.

Linia nr R2 Warszawa – Łuków - układ połączeń na linii nie ulegnie istotnym zmianom. Na tory wróci połączenie Warszawa Zachodnia (odjazd 0.39) – Mińsk Mazowiecki (przyjazd 1.33), które uzupełni ofertę wieczornych pociągów. W dniach 17 i 18 grudnia 2019 r. w godz. 23.00-5.00 ruch pociągów na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki zostanie wstrzymany z uwagi na budowę wiaduktu drogowego trasy A2. Pociągi na tym odcinku zastąpią autobusy.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz Główny - na linii rozpocznie się kolejny etap modernizacji. Od 15 grudnia br. utrudnienia dotkną odcinka Sochaczew – Łowicz Główny. W związku z tym za niektóre pociągi będą kursowały autobusy. Zostaną uruchomione autobusy przyspieszone zatrzymujące się na stacjach pośrednich Bednary i Mysłaków oraz takie, które zatrzymają się na wszystkich stacjach i przystankach. Na 15 marca 2020 r. PKP PLK S.A. planuje rozpoczęcie przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki, co będzie wiązało się z kolejnymi utrudnieniami w ruchu pociągów.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia - układ połączeń na linii nr 6 nie będzie istotnie różnił się od obecnego. W popołudniowym szczycie przewozowym zostanie uruchomione dodatkowe połączenie na odcinku Wołomin Słoneczna – Tłuszcz. W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z modernizacją linii na odcinku Sadowne Węgrowskie – Małkinia. Część pociągów KM na tym odcinku zostanie odwołana i zastąpiona komunikacją autobusową. Popołudniowy pociąg przyspieszony z Warszawy Zachodniej do Łochowa będzie kursował w wydłużonej relacji do Małkini.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin - od 15 grudnia br. będzie kontynuowana modernizacja odcinka Otwock – Pilawa. Zastępcza komunikacja autobusowa będzie uruchamiana według obecnie funkcjonującego schematu: przyspieszone kursy – autobusy ZKA za pociągi w relacji z/do Dęblina na odcinku Otwock – Pilawa. Pojadą z Pilawy bezpośrednio do Otwocka i z Otwocka bezpośrednio do Pilawy. Autobusy te będą skomunikowane z pociągami do/z Dęblina w stacji Pilawa; kursy zwykłe – autobusy ZKA za pozostałe pociągi na odcinku Otwock – Pilawa. Autobusy te będą kursować cyklicznie: z/do Pilawy i z/do Celestynowa. Dodatkowo na odcinku Pilawa – Dęblin pierwsze i ostatnie połączenie w dobie będzie obsługiwane pociągiem, a nie jak do tej pory, zastępczą komunikacją autobusową.

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna - na linii nadal będą prowadzone prace modernizacyjne. Na odcinku Radom – Warka ruch pociągów będzie wstrzymany, w zamian będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Dalej na odcinku Warka – Czachówek Południowy ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze. Pociąg „Radomiak", tak jak obecnie, będzie kursował trasą okrężną przez Centralną Magistralę Kolejową z postojami w Przysusze i Drzewicy. W porannym szczycie przewozowym zostanie uruchomione dodatkowe połączenie na odcinku Czachówek Południowy – Piaseczno.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo - rozkład jazdy nie ulegnie istotnym zmianom. Niewielkie przesunięcia w godzinach odjazdów dotyczą głównie popołudniowych pociągów na odcinku Ciechanów – Działdowo. Od 8 stycznia na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga, w związku z budową przystanku Warszawa Targówek, ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze.

Linia nr R61 Tłuszcz – Ostrołęka - w nowej edycji rozkładu jazdy zaplanowano wydłużenie relacji pociągów. W porannym szczycie przewozowym para pociągów kursujących obecnie do/z Wyszkowa (w godz. 8.00-10.00) będzie kursować w relacji wydłużonej do/z Przetyczy, natomiast w popołudniowym szczycie przewozowym pociąg do/z Przetyczy będzie kursował w relacji wydłużonej do/z Ostrołęki.

Linia nr R91 Nasielsk – Sierpc oraz R31 Kutno – Sierpc - spółka PKP PLK S.A. przeprowadziła prace remontowe na tych liniach, dzięki czemu skróci się czas przejazdu pociągów na odcinku Nasielsk – Płońsk oraz Kutno – Płock.

Linia nr R21 Siedlce – Czeremcha, linia nr R81 Dęblin – Radom oraz linia nr R82 Radom – Drzewica - rozkład jazdy na tych liniach nie uległ istotnym zmianom. Nieznaczne przesunięcia w godzinach odjazdów pociągów są związane z zaplanowaniem skomunikowań z innymi pociągami na stacjach przesiadkowych.

