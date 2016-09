Te drogi zostaną zamknięte

Jak w każdy weekend drogowcy zamknął kilka ulic. Będą problemy w al. Niepodległości i Lektykarskiej. Od soboty tramwaje pojadą al. Jana Pawła II.

Zarząd Dróg Miejskich wymieni asfalt w al. Niepodległości na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Puławskiej. Od piątku 9 września godz. 22 do poniedziałku 12 września godz. 4 wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie al. Niepodległości pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Domaniewską oraz Puławską i al. Wilanowską. Ulica Japońska w tym czasie stanie się ślepa. Utrzymany będzie dojazd do posesji przylegających do al. Niepodległości. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Domaniewska – Puławska; Domaniewska – Wołoska – al. Wilanowska. Zamknięty odcinek można objechać także jadąc ul. Z. Modzelewskiego. Swoją trasę zmienią autobusy linii 700, które od skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Domaniewską pojadą objazdem: ul. Domaniewską, Puławską i al. Wilanowską.

Drugi weekendowy remont do wymiana nawierzchni na ul. Lektykarskiej na odcinku od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ulicami Gdańską, Rudzką i M. Hłaski. Ulica będzie zamknięta dla ruchu od wieczoru w piątek do poniedziałku rano. Zamknięte dla ruchu będą skrzyżowania ul. Lektykarskiej z ulicami: Kiwerską, W. Smoleńskiego i Sobocką, K. Wierzyńskiego, Pęcicką oraz Gdańską, Rudzką i M. Hłaski.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Podleśna – Klaudyny – A. Mickiewicza – Potocka. Trasę zmienią autobusy linii 205, które od. Pl. Wilsona będą kursowały ul. Mickiewicza i Klaudyny.

Jak informują urzędnicy ratusza w al. Jana Pawła II od soboty rano, 10 września, będą znów jeździły tramwaje - na tory powróci linia 11, linia 33 wróci na swoją trasę, a linia 17 będzie jeździła al. Jana Pawła II i dojedzie do pętli Zajezdnia Mokotów. Zostaną zlikwidowane zastępcze linie tramwajowe 71 i 72 oraz autobusowa Z17.

Tramwaje Warszawskie kończą przebudowę torowiska od ronda ONZ do ul. Elektoralnej i ten etap prac pozwoli na przywrócenie ruchu tramwajowego. Remont będzie trwał nadal (m.in. na chodnikach i drogach rowerowych), dlatego mogą być wprowadzane jeszcze zwężenia jezdni, a w jeden z wrześniowych weekendów układana będzie nowa nawierzchnia jezdni. Po przebudowie na wysokości Hali Mirowskiej będą szerokie przystanki w obydwu kierunkach, co znacznie ułatwi korzystanie z tramwajów.

Również w weekend, od piątku, 9 września od godz. 22 do godzin porannych w poniedziałek, 12 września węższa będzie wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Wawelską. Na wysokości budynku GUS wodociągowcy będą remontowali magistralę wodną. Wyłączone z ruchu będą dwa pasy służące do skrętu w lewo. Jadący od strony Mokotowa będą mogli skręcić na ul. Wawelską (w kierunku ul. Żwirki i Wigury) ze środkowego pasa. Podobne utrudnienia będą wprowadzane w dwa kolejne weekendy: 16-19 i 23-26 września.

zyciewarszawy.pl