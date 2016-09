To nie będzie łatwy weekend na drogach

Frezowanie trzech ulic, przebudowa dwóch skrzyżowań w Śródmieściu i wymiana torów tramwajowych na Pradze-Północ - to zafundują kierowcom drogowcy.

Od piątku 16 września ok. godz. 22 do poniedziałku 19 września ok. godz. 4 wyłączone z ruchu będą ul. Cyrulików i Tatarska. Na tych ulicach wymiana będzie nawierzchnia.

Ulica Cyrulików zostanie zamknięta od skrzyżowania (wraz ze skrzyżowaniem) z al. gen. A. Chruściela „Montera" do ul. Szatkowników, nie będzie także połączenia z wlotami ulic: Gawędziarzy, Przebieg, Republikańska, Plutonowych, Ułańska, Buławy, Markietanki, Posłańców i Szatkowników. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Marsa – F. Ilskiego – al. Komandosów – Grzybowa – Wspólna – J.U. Niemcewicza – 1. Praskiego Pułku – Okuniewska. W al. gen. A. Chruściela „Montera" za skrzyżowaniem z ul. Strażacką a przed placem budowy powstanie tymczasowa zawrotka w pasie dzielącym jezdnie. Objazd zamkniętego odcinka al. gen. A. Chruściela „Montera" będzie prowadził ulicami: Strażacka – Żołnierska – Marsa. Swoje trasy zmienią autobusy linii 153 i 196.

Ulica Tatarska będzie nieprzejezdna od ul. Powązkowskiej do J. Ostroroga (łącznie ze skrzyżowaniem). Ominąć zamkniętą ulicę można jadąc ulicą Leszno, Okopową i Powązkowską. Swoją trasę zmienią autobusy linii 103 – pojadą ul. Górczewską, al. Prymasa Tysiąclecia i al. Obrońców Grodna.

Wymianę nawierzchni ulicy zaplanowały także Tramwaje Warszawskie – w al. Jana Pawła II. Tramwajarze wyremontowali tu swoje torowisko, przebudowali przystanki, jezdnie i chodniki, teraz położą nową nawierzchnię jezdni. Aleja Jana Pawła II będzie wyłączona z ruchu pomiędzy Rondem ONZ a al. „Solidarności" od piątkowego wieczoru do godzin porannych w poniedziałek 19 września.

Tramwaje będą kursowały bez zmian, swoją trasę zmienią autobusy linii 160 oraz nocnych N12, N13, N21, N46, N62, N63, N71. Kierowcy mogą ominąć zamknięty odcinek kierując się do ul. Marszałkowskiej lub Towarowej.

W sobotę Tramwaje Warszawskie rozpoczną także wymianę torów na ul. S. Starzyńskiego pomiędzy Rondem Żaba a Rondem S. Starzyńskiego. Torowcy będą pracowali tylko w soboty i niedziele do 16 października i wtedy nie będą tam jeździły tramwaje; w dni powszednie ruch tramwajowy będzie prowadzony normalnie. W weekendy tramwaje linii 1 będą pojadą ulicą 11 Listopada, Targową, Ratuszową i Jagiellońską.

W Śródmieściu od piątku 16 września wieczorem rozpocznie się przebudowa dwóch skrzyżowań na ul. Mokotowskiej – z ul. Koszykową i F. Chopina. Prace potrwają do 26 września. To pierwsze skrzyżowanie czeka duża zmiana - zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną będzie rondo z wyspą o średnicy 6,5 m oraz brakujące przejście dla pieszych po północnej stronie skrzyżowania. Drugie, z ul. F. Chopina, zostanie wyniesione ponad poziom jezdni. Te przebudowy związane są z wyznaczaniem wewnątrz kwartału ulic Piękna – Aleje Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Marszałkowska strefy ruchu z prędkością ograniczoną do 30 km/h. Takie uspokojenie ruchu w rejonie o ciasnej zabudowie mieszkaniowej poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów czyli najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego. Na wjazdach do strefy pojawią się znaki informujące o strefie ograniczonej prędkości, wszystkie skrzyżowania staną się skrzyżowaniami równorzędnymi, z pierwszeństwem z prawej strony.

Powstanie wyniesione przejście dla pieszych na ul. Koszykowej przy pl. Na Rozdrożu oraz wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez al. Wyzwolenia przy pl. Na Rozdrożu (dotychczas było tu tylko przejście podziemne). Drogowcy zbudują także progi zwalniające (dwa progi na ul. Mokotowskiej, dwa na ul. Koszykowej, jeden na ul. Chopina i trzy na al. Wyzwolenia).

Na ul. Koszykowej wytyczony zostanie pas ruchu dla rowerów „pod prąd" - to projekt wybrany przez mieszkańców w budżecie partycypacyjnym. Dzięki niemu powstanie dwukierunkowe rowerowe połączenie pl. Konstytucji z Alejami Ujazdowskimi.

zyciewarszawy.pl