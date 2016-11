Poważne zmiany komunikacyjne

Frezowanie ważnych stołecznych ulic, a także zamknięcie przejazdu kolejowego w Pruszkowie - to fundują kierowcom drogowcy.

W najbliższą sobotę i niedzielę na Targówku wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni na ul. Codziennej. Od piątku od godz. 20 do poniedziałku, 7 listopada do godz. 4 planowane jest zamknięcie dla ruchu ul. Codziennej na odcinku od ul. Blokowej do Rolanda.

Na ulicy wymieniana będzie nawierzchnia jezdni. Autobusy linii 512 będą jeździły zmienioną trasą: Dw. Wileński - Wileńska - Targowa - zawrotka na wysokości ul. Ząbkowskiej - Targowa - al. Solidarności - Radzymińska - Jórskiego - Samarytanka - Gilarska - św. Wincentego - Kondratowicza - Młodzieńcza - Radzymińska - al. Solidarności - Targowa - 11 Listopada - Inżynierska - Wileńska - Dw. Wileński.

W sobotę i niedzielę wymieniona zostanie nawierzchnia także nawierzchnia jezdni al. Niepodległości od ul. Rakowieckiej do al. Armii Ludowej. Dlatego zamknięta dla ruchu będą al. Niepodległości od ul. Rakowieckiej do al. Armii Ludowej w kierunku centrum. Wyłączone z ruchu zostaną także skrzyżowania z ul. Rakowiecką i Stefana Batorego (jadący tymi ulicami od strony ul. św. A. Boboli będą musieli skręcić w prawo w al. Niepodległości, a przejazd przez skrzyżowanie ul. Rakowiecką będzie możliwy wyłącznie w przerwach pomiędzy pracami), a także ul. S. Rychlińskiego nie będzie miała połączenia z al. Niepodległości.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: A.J. Madalińskiego – Puławska – L. Waryńskiego. Ruch na jezdni zachodniej (w kierunku Mokotowa) będzie odbywał się normalnie.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje zaś, że w związku z koniecznością wykonania prac w obrębie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Dolnej w Pruszkowie (osiedle Malichy) od 4 listopada do 15 listopada 2016 r. przejazd ten będzie zamknięty.Jest to związane z modernizacją nawierzchni w tym miejscu. Zamknięcie przejazdu nie będzie miało wpływu na ruch pociągów WKD.

