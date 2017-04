Weekend poważnych remontów

W Alejach Jerozolimskich, na Radzymińskiej i Drewny drogowcy zmienia nawierzchnie w długi weekend.Będą też zmianyna ul. Ostródzkiej i Rondzie Zgrupowania AK "Radosław".

W Alejach Jerozolimskich drogowcy już od kilkunastu dni wymieniają i regulują krawężniki, usuwają kostkę bo na chodnikach po południowej stronie ułożone zostaną betonowe płyty. Remont południowej jezdni ulicy, na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej, rozpocznie się w piątek 28 kwietnia o godz. 22 i obejmie także skrzyżowanie z ul. E. Plater oraz odcinki tej ulicy po obu stronach skrzyżowania.

Prace potrwają do poniedziałku 2 maja, do godz. 4. Południowa jezdnia Alej Jerozolimskich od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej, wraz ze skrzyżowaniem z ul. E. Plater będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Nie będzie również przejazdu północną jezdnią Alej pomiędzy rondem R. Dmowskiego a rondem Czterdziestolatka.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: T. Chałubińskiego, Jana Pawła II, Świętokrzyską, Marszałkowską i dalej Koszykową. Autobusy linii 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 504, 507, 517, 518, 519, 521, 522, 525 i 700 oraz N11, N16, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N41, N42, N43, N45, N61, N66, N72, N81, N83, N85, N88 i N95 będą kierowane na trasy objazdowe.

Drogowcy będą pracowali także na ul. Radzymińskiej. Od niedzieli, 30 kwietnia od godz. 22 do czwartku, 4 maja do godz. 4 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia (w kierunku Marek i Ząbek) ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Łodygowej (bez skrzyżowania) do granicy miasta. Ruch drogowy będzie odbywał się po jezdni zachodniej na której wytyczone zostanie po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku granicy miasta przejadą na drugą jezdnię przez przewiązkę na skrzyżowaniu z ul. Łodygową, a na właściwą jezdnię wrócą w rejonie wjazdu do centrum handlowego.

Zamknięty będzie wyjazd na ul. Radzymińską z ulic Kokoszków, Krynoliny i Bystrej. W tym czasie autobusy linii 199 i N66 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Wymiana nawierzchni na ul. Ł. Drewny rozpocznie się w środę 3 maja. Od godz. 15 do niedzieli 7 maja do godz. 24 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia (w kierunku Konstancina-Jeziorny) ul. Ł. Drewny na odcinku od ul. S. Korbońskiego do granicy miasta. Ruch będzie się odbywał po jezdni wschodniej, na której będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku granicy miasta przejadą na drugą jezdnię przez przewiązkę na skrzyżowaniu z ul. S. Korbońskiego, a na właściwą jezdnię wrócą za skrzyżowaniem z ul. Ku Skarpie. Zamknięty będzie wyjazd na ul. Ł. Drewny z ul. Zapłocie (od strony zachodniej). Skrzyżowanie z ul. Przekorną będzie czynne, ale wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo dla jadących od strony centrum.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Przyczółkowa – Przekorna. Autobusy linii 139, 724 i N50 zostaną skierowane na trasy objazdowe tylko w kierunku Ogród Botaniczny, Dom Kultury, Skolimów od skrzyżowania Przyczółkowa / Przekorna: Przekorna - Drewny i dalej swoją trasą.

W sobotę, 29 kwietnia zamknięta dla ruchu będzie ul. Ostródzka na odcinku od ul. M. Hemara do ul. Wierzbiny. Utrudnienia związane są z odtworzeniem nawierzchni ul. Ostródzkiej po pracach kanalizacyjnych.

Odcinek pomiędzy ul. M. Hemara a ul. Wierzbiny będzie wyłączony z ruchu od nocy z piątku na sobotę (z 28 na 29 kwietnia) do godzin nocnych w sobotę (29 kwietnia). Objechać zamknięty odcinek można jadąc ul. Kąty Grodziskie.

W niedzielę i poniedziałek (30 kwietnia i 1 maja) zamknięty dla ruchu będzie przejazd przez tory tramwajowe po południowej stronie Ronda Zgrupowania AK „Radosław". Jadąc z al. Jana Pawła II (od strony Żoliborza) lub z ul. Okopowej nie będzie przejechać bezpośrednio przez Rondo Zgrupowania AK „Radosław" w kierunku Mostu Gdańskiego lub Żoliborza. Jadący tamtędy będą musieli skręcić w al. Jana Pawła II (w stronę centrum) i zawrócić w stronę ronda na zawrotce za ul. Dziką. W tym czasie Tramwaje Warszawskie zdemontują starą nawierzchnię, wyregulują podbicie torowiska i wykonają nową nawierzchnię z betonu asfaltowego.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Ursynowa. Otóż zostało wydane zezwolenie na budowę ulicy Michała Rosnowskiego na odcinku ul. Relaksowa – granica dzielnic Ursynów i Wilanów. Wykonawcą robót jest firma FAL-BRUK sp. z o.o. spółka komandytowa. Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Warszawy zostało złożone zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które planowane jest na 4 maja.

